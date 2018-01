eMAG: telefoane Allview pe care să le iei datorită unei funcții importante

Allview are câteva telefoane bune, pe care să le alegi la început de 2018, dar câteva se remarcă printr-o funcție specială: AVI. Am ales de la eMAG câteva modele pe care să le alegi.

În toamna lui 2017, Allview introducea un telefon cu primul asistent digital capabil să înțeleagă limba română. Compania Visual Fan i-a spus AVI și l-a preinstalat pe Allview X4 Soul Infinity. Unuia dintre modele i-am scris și review-ul.

Acum, Visual Fan a anunțat că și alte telefoane Allview vor primi AVI. Pe lângă terminalele X4 Soul Infinity, X4 SoulVision și V3 Viper, AVI va fi disponibil și pe X4 Xtreme, X4 Soul, X4 Soul Style, X4 Soul Lite, X4 Soul Mini S și X4 Soul Mini. Așa că am căutat în listele eMAG câteva telefoane Allview bune pe care să le alegi, în funcție de specificații sau preț.

Telefoane Allview de ales de la eMAG

Allview X4 Soul Vision este un model cu 32GB spațiu de stocare, 3GB de memorie RAM, un ecran de 5,5 inci full HD și suport pentru card microSD. Totodată, are o cameră foto de 13 megapixeli și una frontală de 8MP. Telefonul are și o baterie de 4.000 mAh. E disponibil la un preț redus la eMAG.

La polul opus este Allview X4 Soul Mini, un telefon cu 16GB spațiu de stocare și 2GB de memorie RAM. Sigur, după cum o arată și specificațiile, e totul despre preț. Are însă cititor de amprentă și suport pentru 4G, iar camera foto este de 13MP. eMAG îl listează la un preț mai mic cu 7%.

Telefonului căruia i-am scris review-ul e cu 15% mai ieftin acum. Are 32GB spațiu de stocare, un ecran 18:9 și dispune de 4GB memorie RAM. Camera foto este de 16 megapixeli, iar ecranul e de 5,7 inci. Îl găsești la eMAG cu prețul mai mic.

Nu în ultimul rând, e vorba de Allview X4 Soul Xtreme. Are o baterie de 4.550 mAh, adică autonomia e cea mai importantă trăsătură, dar are și o cameră de 20 megapixeli pentru selfie. Pe spate are un ansamblu dual cu 13MP și 5MP. Ecranul este de 6 inci full HD. Acum, prețul e redus cu 30%.