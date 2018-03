eMAG: reduceri și oferte la telefoane Huawei

Huawei face telefoane din ce în ce mai bune în ultimii ani, așa că poate e momentul să arunci o privire pe ofertele eMAG, dacă vrei să faci un upgrade.

Huawei P10 e, cu siguranță, cea mai bună variantă pe care să o alegi când vine vorba de un telefon al producătorului chinez. Smartphone-ul are un sistem de camere foto principale create în parteneriat cu Leica, cu senzori de 20 + 12 MP, iar pe partea de filmare poate înregistra la rezoluție 4K. Procesorul octa-core, de 2,4 GHz, dar și cei 4 GB de RAM îți vor da asigurări că nu vei avea probleme cu vreo aplicație. Ecranul are diagonala de 5,1 inci și rezoluție Full HD. Mai multe detalii despre telefon și despre reducerea de 14% găsești la eMAG.

Huawei Mate 10 Pro a tot apărut pe site-ul nostru când am făcut recomandări de telefoane de top. Smartphone-ul are și o variantă mai ieftină: Huawei Mate 10 Lite. Acesta vine cu un ecran de 5,9 inci, cu rezoluție Full HD+, are 4 GB de memorie RAM și îți pune la dispoziție și 64 GB de spațiu de stocare. Procesorul este de producție proprie, modelul Kirin 659. Telefonul are două camere foto de 16 MP și 2 MP, pe spate, iar pe față sunt două de 13 MP și 2 MP. Bateria e de 3.340 mAh. Îl găsești cu un preț foarte bun la eMAG.

Huawei P9 se ține, în continuare, extrem de bine și poate fi un telefon de nădejde, pe care să te bazezi o bună perioadă de timp de acum încolo. Smartphone-ul are un procesor octa-core, modelul Kirin 955, dar și 3 GB de memorie RAM. Ecranul IPS LCD are diagonala de 1920 x 1080 pixeli, iar diagonala display-ului este de 5,2 inci, acesta fiind protejat de Corning Gorilla Glass 4. Camera foto principală are un senzor de 12 megapixeli și scoate poze impecabile. Telefonul are o reducere de 21% față de prețul inițial și poate fi găsit în oferta eMAG.