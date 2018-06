eMAG: reduceri de care să profiți în ultima zi de Revoluția Prețurilor

Campania Revoluția Prețurilor de la eMAG a ajuns în ultima zi și ai posibilitatea să mai găsești reduceri bune, ca să faci un upgrade binemeritat unor gadgeturi.

Nokia 8 e modelul de top pe care ți-l poate oferi producătorul momentan, iar telefonul vine cu camere foto cu elemente Zeiss, așa cum ai fost obișnuit și acum un deceniu. Camerele principale au senzori de 13 megapixeli, iar camera secundară are tot un senzor de 13 MP. Ecranul de 5,3 inci are rezoluție de 2.560 x 1.440 pixeli. Telefonul are procesor Snapdragon 835, dar și 4 GB de memorie RAM. Poți găsi Nokia 8 la eMAG cu o reducere de 40% momentan.

Google Pixel este primul telefon din noua serie produsă de gigantul tech, iar acum are și un preț destul de bun. Telefonul are procesor Snapdragon 821, de 2,15 + 1,6 GHz, dar și 4 GB de memorie RAM. Ecranul are 5 inci și raport standard, de 16:9, iar rezoluția acestuia e Full HD. Camera foto principală are 12,3 megapixeli și reușește să-ți ofere fotografii destul de bune, pentru care telefonul a fost lăudat la lansare. Camera secundară are un senzor de 8 megapixeli și e numai bună pentru selfie-uri. Poți găsi Google Pixel la eMAG cu o reducere de 10% de Revoluția Prețurilor.

Asus Zenfone 5 Lite are câteva funcții importante, bazate pe inteligență artificială, care sigur îți vor face experiența de utilizare mult mai plăcută decât în mod normal. Nici restul specificațiilor nu sunt de ignorat, având în vedere că ai un sistem de camere foto duale, de 16 + 8 megapixeli, dar și o cameră secundară de 20 + 8 megapixeli pentru selfie-uri. Ecranul IPS are diagonala generoasă, de 6,2 inci, iar rezoluția e de 2.246 x 1.080 pixeli. Procesorul Snapdragon 630 e completat de 4 GB de memorie RAM, iar pe partea de stocare, ai 64 GB la dispoziție. Toate detaliile despre telefon sunt la eMAG.