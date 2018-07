eMAG: reduceri și oferte pentru când te întorci din vacanță

Dacă ai luat deja o pauză vara asta și e timpul să te întorci la birou, mai jos ai trei produse care ar trebui să-ți sporească productivitatea.

Samsung Galaxy Note 9 mai are foarte puțin până la lansarea oficială, adusă mai devreme de sud-coreeni, dar asta nu înseamnă că Note 8 e depășit. Nici pe departe. Telefonul are un ecran Infinity generos, de 6,3 inci, pe care îl poți folosi atât în mod clasic, cât și cu ajutorul S-Pen-ului încorporat în dispozitiv. Camera foto scoate fotografii exemplare și îți oferă și zoom optic 2x. Pe partea de specificații nu-ți poți face probleme, deoarece Galaxy Note 8 nu e depășit în niciun fel. Telefonul are și o reducere de 28% și este disponibil la eMAG.

Dacă ești în căutarea unui laptop, atunci unul ultraportabil ar putea fi perfect pentru tine. ASUS S406UA-BM029T îți pune la dispoziție un procesor i5-8250U, care poate ajunge până la 3,4 GHz în modul Turbo. Ai la dispoziție și 4 GB de memorie RAM, dar și un SSD de format M.2, cu 256 GB de spațiu. Placa video Intel HD Graphics 620 este numai bună pentru ecranul Full HD de 14 inci. Toate acestea sunt închise într-un design compact; laptopul cântărește doar 1,2 kilograme. Mai multe detalii despre acesta și despre reducerea de 20% găsești pe eMAG.

S-ar putea să nu fii întotdeauna la birou, iar pentru astfel de momente, e bine să ai un acumulator încărcat la telefon. În unele zile, s-ar putea să uiți și de asta, dar atunci te va salva o baterie externă. Un acumulator de capacitate mare e ceea ce ai nevoie, iar ASUS ZenPower, cu 10.050 mAh, ar trebui să fie mai mult decât suficient pentru vreo trei încărcări de baterie a telefonului. Cu toate că are un singur port USB, o să-și facă treaba destul de bine și vei putea trece rapid la încărcarea unui alt dispozitiv. Bateria externă e disponibilă AICI.