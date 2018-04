eMAG: reduceri care te ajută să intri în ritm după Paște

Sărbătorile de Paște au trecut, așa că e timpul să reintri în ritmul cotidian, iar eMAG are câteva reduceri care să te ajute.

Dacă vrei să scapi de tot ce ai pus pe tine zilele astea și să faci un pas în direcția unei diete mai sănătoase, s-ar putea să ai nevoie de un blender în bucătărie. Heinner HSB-1000 e o variantă pe care să te bazezi, mai ales că are o reducere de 61% față de prețul inițial. Acesta are puterea de 1000 W, iar turația maximă ajunge la 20.000 rpm. Blenderul vine cu două recipiente, unul de 0,5 litri, iar altul de 1 litru, așa că poți să prepari orice ai nevoie în cantitatea ideală. În plus, ai și un capac de tipul ”gata de plecare”, pentru când vrei să-ți iei băutura preferată cu tine.

Dacă ai nevoie și de o cafea bună după ce ai revenit la birou, poate te interesează și un espressor manual, ca DeLonghi EC221.B. Acesta are capacitatea de 1 litru, ca să poți pregăti câteva cafele înainte să-i faci un refill. Espressorul operează la 15 bari și vine și cu funcție de cappuccino: mixul de abur, aer și lapte dă naștere unei spume bogate. În plus, recipientul în care pui cafeaua este 2 în 1, astfel că poate fi folosit și cu pods, nu doar cu cafea măcinată. Espressorul are o reducere de 42% momentan la eMAG.

Un multicooker ar putea fi o opțiune bună dacă vrei să-ți schimbi dieta și să mănânci mai sănătos, dar și mai rapid. Philips HD4749/70 vine cu 22 de programe automate, astfel că ai o mulțime de mâncăruri pe care le poți pregăti cu ușurință. Ai și o carte de bucate inclusă, cu 30 de rețete, iar multicooker-ul vine și cu funcție de încălzire 3D. Acesta vine cu un discount de 35% momentan.