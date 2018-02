eMAG: reduceri de care să profiți înainte de weekend

Un nou weekend se apropie, iar asta aduce și noi reduceri bune la eMAG. Mai jos ai trei sugestii de produse cu prețuri mici.

Lenovo Legion Y520-15IKBN îți pune la dispoziție un procesor i5-7300HQ, de 2,5GHz, din generația Kaby Lake, dar și 8GB de memorie RAM. Ecranul de 15,6 inci este Full HD, iar acesta este susținut de placa video Nvidia GeForce GTX 1050, care vine cu 4GB de memorie. Laptopul se bazează pe un HDD de 1 terabyte, care va fi mai mult decât suficient dacă vrei să stochezi jocurile preferate, pe care să le accesezi imediat. Toate detaliile despre acest laptop de gaming, dar și discountul de 12%, sunt disponibile AICI.

eMAG: televizor 4K LG 43UJ635V la reducere

Televizorul LG 43UJ635V vine cu o diagonală de 108 centimetri, dar îți oferă rezoluție Ultra HD. Ca alte televizoare ale producătorului, acesta se bazează pe sistemul de operare webOS 3.5, noua versiune având o interfață mai prietenoasă. Tot conținutul multimedia de care ai nevoie este disponibil rapid, la doar câteva apăsări de buton distanță. În plus, televizorul vine și cu funcția Active HDR, care îți aduce conținut mai bogat în culori. LG 43UJ635V vine cu o reducere de 600 de lei față de prețul inițial și poate fi găsit AICI.

iPhone 7 Plus rămâne o variantă bună de telefon de la Apple, iar specificațiile te vor convinge să-l cumperi. Acesta vine cu un procesor A10 Fusion quad-core, dar și cu 3GB de memorie RAM, alături de alți 32 GB pentru stocare. Ecranul IPS LCD are rezoluție Full HD și diagonala de 5,5 inci, în timp ce sistemul de camere foto duale îți oferă filmări 4K și imagini de până la 4608 x 2592 pixeli. Bateria telefonului are o capacitate de 2900 mAh. Prețul telefonului are un discount de 18% între actualele reduceri eMAG și poate fi găsit AICI.