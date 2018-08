eMAG: reduceri în campania Crazy Days de vară

eMAG a dat startul unei noi campanii de reduceri Crazy Days, iar acum ai ocazia să găsești o mulțime de produse la prețuri bune.

Toate reducerile din campania Crazy Days pot fi accesate AICI, iar mai jos găsești trei recomandări de electronice.

LG G7 îți propune un design cu ecran FullVision, care are în partea de sus o crestătură. Display-ul are rezoluție QHD și o diagonală destul de mare, de 6,1 inci. Nici la capitolul cameră foto n-ar trebui să ai ceva de reproșat: telefonul vine cu doi senzori de câte 16 megapixeli pentru camera principală și o cameră foto secundară de 8 megapixeli. Telefonul are un procesor Snapdragon 845, cu opt nuclee, iar alături de el ai parte și de 4 GB de memorie RAM. Telefonul are o reducere de 23% în oferta Crazy Days.

Dacă îți dorești un telefon cu baterie bună, atunci Energizer Power Max P600S ar putea fi smartphone-ul de care ai nevoie. Are o baterie de 4.500 mAh, astfel că n-ar trebui să ai grija unui încărcător; telefonul are și Fast Charge la 12 V, ca să încarci acumulatorul cât mai repede. Telefonul are camere foto principale de 13 + 5 megapixeli, iar ecranul pe care poți admira fotografiile are rezoluția de 2.160 x 1.080 pixeli și diagonala de 5,9 inci. Telefonul are 20% reducere momentan și e disponibil în oferta Crazy Days.

Laptopul ASUS FX504GE-E4059 e un notebook pe care poți să te bazezi fie că vrei un laptop de gaming, fie că vrei un laptop în general puternic, care nu te lasă la greu din cauza vreunei specificații. Procesorul i7-8750H rulează până la 4,1 GHz, iar alături de el ai și 8 GB de memorie RAM. Ecranul Full HD are diagonala 15,6, iar placa video asociată este o Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, cu 4 GB de memorie. Ai parte și de 1 TB de stocare pe hard disk, ca să stochezi cam orice ai avea nevoie. Laptopul poate fi găsit în oferta celor de la eMAG.