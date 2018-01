eMAG: reduceri bune la telefoane Samsung

Dacă vrei să-ți cumperi un telefon nou, atunci ofertele eMAG la modele Samsung pentru diferite bugete îți pot fi de folos.

Nu poate fi vorba de o listă cu telefoane Samsung fără să începem cu Galaxy S8. Are 4GB de memorie RAM, un spațiu de stocare de 64GB și un procesor cu opt nuclee. Totuși, ecranul este cel care te impresionează. Are 5,8 inci, se întinde până dincolo de margini și are poate cea mai bună calitate dintre toate telefoanele pe care le găsești pe piață la acest moment. Poți cumpăra acest telefon de AICI, cu o reducere de 16%.

Dacă vrei un smartphone care se adresează segmentului mid-range, dar care ajunge aproape de nivelul premium, atunci Samsung Galaxy A5 (2017) poate fi telefonul pe care îl cauți. Ecranul de 5,2 inci are rezoluție Full HD, iar camera foto principală are un senzor de 16 megapixeli. Dacă ești amator de selfie-uri, atunci te va bucura camera secundară, care are tot 16 MP. Telefonul are un procesor octa-core și 3 GB de memorie RAM dar este dotat și cu protecție IP68, fiind rezistent la apă și la praf. Samsung Galaxy A5 (2017) vine cu un discount de 30% față de prețul inițial între noile reduceri eMAG și poate fi găsit AICI.

Samsung Galaxy A3 (2017) este certificat IP68, astfel încât nu trebuie să-ți faci griji dacă îl scapi în apă. Smartphone-ul are un procesor octa-core de 1,6GHz, dar este ajutat și de 2GB de memorie RAM. De asemenea, ecranul Super AMOLED are rezoluția de 1280 x 720 pixeli și diagonala de 4,7 inci. Camera principală a smartphone-ului este numai bună pentru fotografii, având un senzor de 13MP. Bateria are o capacitate de 2350mAh, iar memoria internă este de 16GB, aceasta putând fi extinsă cu ajutorul unui card microSD. Poți găsi telefonul Galaxy A3 (2017) AICI, cu o reducere de 26% față de prețul inițial.