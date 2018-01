eMAG: reduceri bune la laptopuri pentru birou

Dacă vrei să-ți schimbi laptopul pe care lucrezi zilnic, mai jos ai trei sugestii de la eMAG, cu prețuri și specificații bune, de care poți profita.

ASUS F542UN-DM017 este un laptop pe care te poți baza la nevoie; vine cu un procesor puternic, modelul i7-8550U de la Intel. Acesta face parte din generația Kaby Lake și poate ajunge până la 4 GHz. Ai la dispoziție și 8 GB de RAM, pentru multitasking. Placa video este dedicată, modelul Nvidia GeForce MX150, și este numai bună pentru ecranul de 15,6 inci, cu rezoluție Full HD. Nu în ultimul rând, ai parte de 1 TB de spațiu de stocare. Laptopul are o reducere de 17% momentan și poate fi găsit în oferta eMAG.

ASUS A550VX-GO637 este o alternativă dacă dorești un laptop bun, cu specificații puternice. Acesta vine tot cu un ecran de 15,6 inci, cu rezoluție Full HD, însă are o placă video mai puternică, modelul GeForce GTX 950M de la NVidia. Procesorul e tot din generația Kaby Lake, modelul i7-7700HQ; acesta e capabil să ajungă la 3,8 GHz atunci când ai nevoie de putere maximă. Laptopul are doar 4 GB de memorie RAM și vine cu 1 TB de spațiu de stocare. Momentan, modelul are o reducere de 300 de lei și este disponibil la eMAG.

Modelul ASUS S406UA-BM012T este numai bun dacă vrei un laptop puternic, dar care să-ți ofere mobilitate în același timp. Acesta cântărește doar 1,2 kilograme și are o grosime maximă de 14,8 mm. Ai parte de un ecran Full HD de 14 inci și de o placă video integrată, Intel HD Graphics 620. În plus, procesorul Kaby Lake de la Intel este i5-8250U, fiind capabil să ajungă la 3,4 GHz. Memoria RAM este de 8 GB, iar stocarea este un punct forte: 256 GB de spațiu pe un SSD de mare viteză. Toate detaliile despre laptop și despre discountul de 9% sunt disponibile la eMAG.

