eMAG: reduceri bune la început de weekend

Dacă vrei să-ți schimbi telefonul cu unul nou, eMAG are câteva reduceri bune de care poți profita, în funcție de bugetul pe care îl ai.

Allview X4 Soul Infinity Z este una dintre variantele de Soul Infinity scoase pe piață de Allview acum câteva luni. Telefonul vine cu o cameră foto duală de 13 + 5 MP, dar și cu una secundară de 8 megapixeli. Ai la dispoziție 32 GB de spațiu de stocare și posibilitatea de folosire a unui card microSD, iar la capitolul memorie RAM beneficiezi de 4 GB. Procesorul este un Cortex A53, de 1,5 GHz. Telefonul este disponibil AICI în oferta eMAG.

La capitolul baterie, Oukitel K10000 Pro îți spune că ”mai bine nu se poate”, având în vedere că are un acumulator cu o capacitate de 10.000 mAh. În standby pe 4G, telefonul rezistă 33 de zile, astfel că sigur nu vrei avea nevoie de încărcător. În plus, dacă ai un prieten al cărui smartphone are o baterie prea mică, poți chiar să-i oferi energie din bateria telefonului tău, cu un simplu cablu. Telefonul vine și cu un ecran Full HD de 5,5 inci, dar și cu 3 GB de memorie RAM, alături de 32 GB de spațiu de stocare. Toate detaliile despre Oukitel K10000 Pro sunt AICI.

Huawei P10 Lite este fratele mai mic al flagshipului, dar tot vine cu specificații destul de bune, astfel că la interior vei găsi un procesor octa-core, de 2,1 GHz, dar și 3 GB de memorie RAM. Smartphone-ul are ecran IPS cu rezoluție Full HD, iar diagonala este de 5,2 inci. Camera foto nu dezamăgește nici ea, oferind un senzor de 12 megapixeli care scoate fotografii destul de bune. Nu în ultimul rând, bateria smartphone-ului are capacitatea de 3.000 mAh. Toate detaliile despre Huawei P10 Lite, dar și reducerea de 22%, sunt disponibile AICI.