eMAG: produse românești pe care să le cumperi de Ziua Unirii

De Ziua Unirii, dacă simți că spiritul patriotic e la cote maxime, poți arunca o privire pe câteva produse românești cu prețuri bune.

Allview X4 Soul Xtreme vine cu un ecran mare, de 6 inci, și cu rezoluție Full HD pentru panoul IPS. Ai parte de un sistem de camere foto duale, de 13 + 5 MP, dar și de o cameră foto secundară de 20 de megapixeli. Telefonul vine cu un procesor Helio P25 și cu 4 GB de memorie RAM. În plus, vei putea folosi și primul asistent virtual în limba română, AVI. Mai multe detalii despre telefon și despre reducerea de 30% găsești AICI.

eMAG: frigider LDK LF 220 R

Dacă ești în căutarea unui frigider nou, atunci LDK LF 220 R poate fi modelul pe care îl cauți. Acesta are un design ușor retro și folosește culoarea roșie pentru a ieși în evidență, dar nu neglijează nici caracteristicile tehnice. Acesta face parte din clasa energetică A+ și are un volum net total de 207 litri, 166 find ai frigiderului în sine, iar 41 ai congelatorului. Frigiderul are două rafturi și se dezgheață automat, iar controlul temperaturii se face mecanic. Mai multe informații despre frigider și despre discountul de 20% poți găsi AICI.

Oferte eMAG: televizor UTOK U32HD7

Televizorul UTOK U32HD7 vine cu o diagonală destul de generoasă, de 80 de centimetri, complementată de rezoluție HD a panoului LED. Acesta îți oferă unghiuri de vizualizare de 178/178 de grade. Ai la dispoziție câteva porturi utile în diverse situații, unde amintim 3 porturi HDMI, o intrare USB și una Scart. TV-ul nu te lasă la greu nici la capitolul sunet, având două boxe de câte 6 W fiecare. Televizorul are 27% reducere momentan și poate fi găsit AICI.

Reduceri eMAG: Smartphone rugged iHunt Patriot X33

iHunt Patriot x33 este un smartphone cu preț bun pe care te poți baza dacă ești în căutarea unui telefon rugged care nu costă o avere. Acesta vine cu protecție IP68 împotriva apei și a prafului, dar este rezistent și la șocuri. Ecranul IPS are 4,7 inci și rezoluție de 1.280 x 720 pixeli. Camera foto principală are 13 megapixeli, iar cea secundară 5 MP. Bateria este unul din punctele forte ale telefonului, având capacitatea de 4.500 mAh. Mai multe detalii despre telefon poți găsi AICI.