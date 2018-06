eMAG are aceste oferte pe care n-ai cum să le ratezi

Fie că ai computer, fie că n-ai, important e să ai un telefon bun. Așa că din tot ce oferă eMAG am ales câteva modele pe care să dai niște bani și să nu regreți.

Tradițional, vineri e ajunul weekendului. Ar trebui să primești doar vești bune azi. Nu știu ce zice la horoscop, oricum e irelevant, dar ca să ai și părți bune m-am asigurat de asta cu aceste oferte. Sunt telefoane de vârf sau telefoane de buget. Le listează eMAG în magazinul său și tu alegi ce dorești.

Ce telefoane cu preț sau performanță excelente să alegi de la eMAG

Până la Galaxy Note 9, încă e pe piață Samsung Galaxy S9. Are suport dual SIM, are 64 GB spațiu de stocare și o reducere 10%. Camera foto de 12 megapixeli e foarte bună și vine la pachet cu Android Oreo. E listat de eMAG la preț bun.

Ca să nu dai toți banii pe iPhone X, poți alege unul resigilat. Dintre toate ofertele disponibile, cel mai mic preț e remarcabil, dar poți alege și unele mai scumpe, dacă vrei să arate estetic mai bine. Altfel, telefonul e cum îl știi: ecran de 5,8 inci, două camere foto, cel mai nou sistem de operare și autentificare prin Face ID. Îl găsești la eMAG aici.

Pentru un preț cu adevărat mic, ar trebui să te uiți la Samsung Galaxy A6. E proaspăt lansat, are un preț bun, oferă un hardware rezonabil și are deja Android Oreo. Are 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și un ecran de 5,6 inci HD+ AMOLED. Ca să stochezi mai mult trebuie să știi că are și suport pentru card microSD de până la 256 GB. E disponibil la eMAG cu preț bun.

Sigur, nu putea lipsi un telefon de la Google, pentru că oferă cel mai nou Android. Iar în 2018 Pixel 2 XL încă e remarcabil. Poți avea pe el deja Android P în beta, are o cameră foto foarte bună, iar ca hardware are 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un design cât de cât arătos. Îl poți cumpăra de aici.

De la Xiaomi, un model cu raport excelent calitate – preț este Mi A1 cu 64 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAm și un ecran de 5,5 inci Full HD. La fel ca Samsung, rulează Android cu o interfață dezvoltată de companie. La eMAG, e cu 30% mai ieftin.