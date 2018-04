eMAG: noi reduceri și oferte în campania Crazy Days

Campania de reduceri Crazy Days continuă la eMAG, iar mai jos ai trei oferte de care să ții cont dacă vrei ceva nou pentru acasă.

ASUS GR8 II-6GT012Z e un desktop de gaming puternic, pe care poți fi sigur că vei juca titlurile preferate, chiar dacă vorbim de cele mai noi apariții. Calculatorul vine cu un procesor i7-7700, care operează până la 4,2 GHz, dar ai parte și de 16 GB de memorie RAM. Pe partea de stocare ai la dispoziție un HDD de 1 TB, alături de un SSD de 256 GB, în format M.2. Placa video e și ea una dintre cele mai puternice, modelul GTX 1060 de la NVidia, cu 6 GB de VRAM. Mai multe detalii despre calculator și despre reducerea de 27% găsești la eMAG.

Dacă încă nu vrei să faci saltul la cea mai nouă generație, Samsung Galaxy S8 rămâne o alternativă puternică. Telefonul este primul din gama sud-coreenilor care a adus ecranul Infinity și a făcut trecerea către display-urile înalte și înguste, de tip 18,5:9. Camera foto are senzor de 12 megapixeli, dar reușește să surprindă imagini excelente. Ai la dispoziție și 4 GB de RAM și 64 GB de stocare internă, alături de un slot de card microSD. În campania Crazy Days de la eMAG, telefonul are un discount de 23%.

Samsung 55MU7002 este un televizor pe care vrei să-l ai acasă dacă ești în căutarea unui upgrade. Modelul vine cu o diagonală destul de generoasă, de 138 de centimetri, dar și o rezoluție pe măsură, 4K. Ai la dispoziție și o funcție de upscaling, astfel că și conținutul de rezoluție mai slabă poate fi adus la noul standard 4K. Televizorul are boxe stereo, de câte 20 W, și îți oferă și Dolby Digital Plus. În plus, ai parte și de tehnologia HDR 1000. Mai multe detalii despre televizor și despre reducerea de 42% găsești la eMAG.