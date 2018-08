eMAG: noi reduceri bune în campania Crazy Days de vară

eMAG continuă campania de reduceri Crazy Days de vară, iar în a doua zi de promoții poți să cumperi televizoare la prețuri destul de bune.

Lista completă a reducerilor din campania Crazy Days e disponibilă aici, în timp ce mai jos găsești trei recomandări de care să ții cont.

Un televizor nou e întotdeauna un upgrade potrivit, iar modelul 55MU6202 de la Samsung ar putea fi ceea ce cauți. Televizorul are o diagonală mai mult decât generoasă, de 138 de centimetri, dar are și rezoluție pe măsură, 4K. În plus, ecranul e curbat, ceea ce îți oferă o experiență de vizionare mult mai imersivă. TV-ul are tehnologiile HDR și PurColor, dar și Dolby Digital Plus, astfel că te bucuri nu doare de imagine, ci și de sunet de calitate. Toate detaliile despre televizor, cât și despre reducerea de 23%, sunt disponibile pe eMAG.

O variantă de televizor cu diagonală ceva mai mică vine de la Philips, modelul 50PUS6262/12. Deși ai un ecran de 126 de centimetri, rezoluția este tot Ultra HD, ca în cazul modelului de mai sus. Evident, ai parte de funcții smart, ca să poți face mai mult decât simplul uitat la filme și seriale. În plus, datorită HDR Plus, te vei putea bucura de imagini mult mai bogate, pentru o experiență de vizualizare ideală. Televizorul este disponibil în oferta eMAG cu o reducere de 38% față de prețul inițial.

Televizorul Samsung 40MU6102 vine, de asemenea, cu funcții smart, ca să poți transforma TV-ul într-un centru de entertainment. Dincolo de asta, ai parte tot de rezoluție 4K a panoului, în vreme ce diagonala este de 101 centimetri. Televizorul beneficiază de mai multe funcții de îmbunătățire a imaginii și a sunetului, pentru a-ți transforma filmele și serialele preferate. Televizorul are o reducere de 29% față de prețul original și poate fi găsit în oferta eMAG.