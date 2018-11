Elon Musk a rebotezat racheta care ne va duce pe Marte

Big Falcon Rocket, racheta uriașă la care SpaceX, compania lui Elon Musk lucrează, va avea un nou nume.

Big Falcon Rocket e un proiect care îl va costa pe Elon Musk aproximativ cinci miliarde de dolari. Se pare că antreprenorul n-a fost prea mulțumit de numele pe care îl dăduse deja rachetei, astfel că s-a gândit să îl schimbe. În cadrul unui tweet postat recent, acesta a menționat că viitoarea rachetă se va numi Starship, sau cel puțin o parte din aceasta.

Astfel, porțiunea efectivă de navetă spațială, unde vor fi găzduiți astronauții, va fi cunoscută ca Starship. Porțiunea secundară, cea care propulsează naveta în spațiu, se va numi Super Heavy.

Technically, two parts: Starship is the spaceship/upper stage & Super Heavy is the rocket booster needed to escape Earth’s deep gravity well (not needed for other planets or moons)

