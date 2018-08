Dragnea, la Antena 3: Iohannis, pasibil de înaltă trădare

Pe parcursul serii de duminică, Liviu Dragnea s-a prezentat la Antena 3 pentru a face un set de declarații amenințătoare la adresa lui Iohannis. Apogeul a fost reprezentat de momentul în care a scris pe o tablă Iohannis M_ _ _ E, o aluzie la mesajele anti-PSD din ultimele săptămâni.

Antena 3 continuă să faciliteze emisia mesajelor propagandastice ale liderului PSD, iar cel mai recent episod din această serie a avut loc duminică seară, pe data de 5 august. În acel context, Liviu Dragnea a făcut o serie stufoasă de declarații, unele mai puțin previzibile decât altele. Întregul set de afirmații a fost transcris de cei de la Hotnews.

”Există acel document. Unii colegi din partid l-au lucrat. Am știut că îl lucrează. Nu este finalizat și nu s-a ajuns la o discuție finală ca să luăm o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tăriceanu despre asta, dar opinia mea este că sunt multe acțiuni care pot îmbrăca forma trădării, dacă ne uităm cu atenție pe Codul Penal și pe definiția articolului respective. Nu am ajuns acolo încă, nu mi-aș dori să ajung acolo, dar nu este imposibil. Sunt acțiuni care au adus deserviciu României, economic, strategic. Întrebi guvernul dacă mai are bani de pensii și salarii. Când pui o astfel de întrebare toate piețele reacționează. Poate influența cursul leu-euro.” Liviu Dragnea a făcut mai multe declarații la Antena 3 referitoare la o posibilă acuzare a președintelui de înaltă trădarea. Aparent, argumentele în acest sens ar fi destul de multe, dar nu s-a luat o decizie finală referitoare la înaintarea dosarului către un judecător.

După cum era de așteptat, președintele PSD a adus mai multe acuze la adresa lui Iohannis, chiar dacă multe dintre ele nu au fost susținute cu dovezi. ”Sunt câteva sute de mii de euro pe care trebuie să îi dea statului român. Nu vrea să îi dea. Constituția spune că nu poate fi trimis în judecată, nu că nu poate fi anchetat. Deci cu atât mai mult Klaus Iohannis nu poate da nimănui nici lecții de morală, nici de anticorupție. De câțiva ani de zile, statul român așteaptă să primească niște bani. El trebuie să răspundă pe partea penală. De fapt, nu a răspuns nici pe partea civilă. A deschis subiectul. Îi răspund. Mai sunt multe altele de spus, dar e timp suficient”, a afirmat Dragnea.