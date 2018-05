Disenchanted, serialul Netflix de la creatorul The Simpsons, are o dată de lansare

The Simpsons este unul dintre cele mai longevive seriale de la TV, dar creatorul său a fost implicat în multe alte proiecte de animație, iar următorul va ajunge pe Netflix.

Oficialii Netflix încearcă să-și diversifice portofoliul de seriale și lung metraje în cât mai multe direcții. Pe lângă blockbustere ca Bright sau iminentul Six Undeground, americanii vor să atragă pasionații de dramă, comedie și animație. Pe partea de animație l-au contractat pe Matt Groening.

Se cunosc de mult timp detalii despre proiectul pentru Netflix al creatorului The Simpsons. Acesta va fi intitulat Disenchanted și, din câte se pare, va spune o poveste din timpuri medievale cu o prințesă în rolul principal. Pentru că nu putea fi vorba de o prințesă obișnuită, aceasta este o băutoare înrăită care se străduiește să-și mențină umorul ”într-o lume plină de suferință și idioți.”

Netflix a anunțat că începe producția serialului Disenchanted în luna iulie a anului trecut. Acum, show-ul a beneficiat și de o dată oficială de difuzare. Momentan, au fost comisionate două sezoane de câte zece episoade. Primul dintre ele va ajunge în baza de date Netflix pe data de 17 august.

Din capturile de ecran ce au fost publicate pe contul oficial de Twitter al Netflix, stilul vizual la Disenchanted nu este unul foarte diferit de Futurama sau The Simpsons, iar asta nu este neapărat un lucru rău. Cu această ocazie, o vedem pe prințesa Bean pe tron împreună cu demonul ei personal Luci și amicul ei, elful Elfo. Toate aventurile fantastice prin care vor trece personajele principale se regăsesc în regatul imaginar Dreamland (Tărâmul Visurilor).

Conform descrierii lui Matt Groening de acum un an, noul serial va fi despre ”viață și moarte, dragoste și sex sau cum să râzi în continuare într-o lume plină de suferință și idioți, contrar afirmațiilor pe care le auzi de la bătrâni, vrăjitori și alți ticăloși.” Una peste alta, show-ul se anunță unul foarte amuzant.

Drink it in, peasants! @Disenchantment, the latest series from The Simpsons creator Matt Groening, premieres August 17 on Netflix. pic.twitter.com/INr3mDOzuB

— Netflix US (@netflix) May 23, 2018