Digi Mobil: Ce telefoane poți cumpăra doar cu banii de-o chirie

Digi Mobil are telefoane pentru toate buzunarele. Dacă nu vrei să cheltui o sumă colosală, dar nu dorești nici cel mai ieftin smartphone, ai putea să alegi unul pe care să dai cam cât cheltui pe chirie în București.

Cam de anul trecut, chiriile au crescut foarte mult în Capitală. Prețurile variază în funcție de zonă, de facilitățile pe care și le oferă imobilul și de tipul locuinței. Să luăm ca exemplu chiria pe o garsonieră în București, de vreo 230 de euro, adică puțin peste 1.000 de lei.

Cu acești bani, poți lua un telefon mulțumitor de la Digi, dacă nu ai pretenții la smartphone-uri de top.

Digi Mobil: Samsung J5 (2017)

Dacă ești fidel telefoanelor Samsung, te vei bucura pentru că Digi are în ofertă un Samsung J5, pe care-l poți lua cu doar 1.000 de lei. Ai 4G activ și poți beneficia de abonamentul Optim Nelimitat. Îl poți cumpăra și în 24 de rate. Dacă-l iei până pe 13 mai, ai 50% reducere la abonament timp de șase luni. Pentru acest Galaxy J5 nu plătești niciun avans, iar rata lunară de vreo 42 de lei.

Specificațiile tehnice sunt mulțumitoare pentru banii pe care-i dai. Are ecran AMOLED cu diagonala 5,2 inci, rezoluție de 1280 x 720 pixeli și e Dual Sim. Mai e dotat cu procesor Octacore, de 1,6 Ghz, memorie RAM de 2 GB și memorie internă de 16 GB. Nu e ceva fantastic, dar e excelent pentru cei mai puțin pretențioși. Camera foto principală e și ea mai mult decât acceptabilă. Senzorul de 13 megapixeli și deschiderea aperturii f/1.7 îți vor scoate imagini foarte clare.

Digi Mobil: Allview X4 Soul Infinity Z

Cu 1.150 de lei îți poți lua de la Digi un Allview X4 Soul Infinity Z, care e un telefon mai bun decât pare la prima vedere. Este Dual Sim și rulează cu Android 7.0 Nougat. Are memorie RAM de 4 GB și memorie internă de 32 GB. Bateria e de capacitate mare, de 3.000 mAh, iar telefonul e dotat cu sistem Dual Camera, cu senzori de 13, repsectiv 5 megapixeli.

Allview X4 Soul Infinity Z e disponibil la Digi tot cu abonamentul Optim Nelimitat și poate fi cumpărat și în 24 de rate. Nu necesită avans, iar rata lunară e de aproximativ 48 de lei.

Huawei P Smart

Huawei P Smart costă ceva mai mult decât telefoanele precedente, 1.250 de lei, dar are și specificații tehnice mai bune. Pe acest Huawei rulează Android 8.0 Oreo și are un ecran LCD de 5,65 inci, dar cu raport aspect 18:9. Are memorie RAM de 3 GB și memorie internă de 32 GB și e echipat cu carcasă metalică senzor de amprentă. OArecum Clasic, dar vei da mulțumire de el.

Huawei P Smart e disponibil și el la abonamentul Optim Nelimitat, dar poate fi cumpărat în 24 de rate, fără avans, cu o rată lunară de 52 de lei.

