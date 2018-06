Digi Mobil: telefoane perfecte pentru cadouri de final de an școlar

Un nou an școlar tocmai ce s-a încheiat, iar dacă cei mici au avut rezultate bune și ai vrea să le iei un telefon, Digi Mobil are câteva modele bune în ofertă.

Nu trebuie să investești mii de lei într-un telefon pentru cel mic, dar poți cumpăra ceva mai bun decât un telefon de 300 de lei, așa că mai jos vei avea câteva recomandări rezonabile în ceea ce privește raportul calitate-preț.

Samsung Galaxy A6 e prima recomandare de smartphone, iar acesta vine cu un ecran Infinity, specific noilor telefoane ale producătorului. Are 5,6 inci și rezoluție HD+. Camera foto principală are 16 megapixeli și f/1.7, iar cea secundară vine cu un senzor similar, tot de 16 MP. Smartphone-ul are 3 GB de memorie RAM și un procesor octa-core, de 1,6 GHz. Găsești telefonul AICI, sau dacă îl vrei la liber, AICI.

Huawei P Smart e o altă variantă de telefon pe care-l poți cumpăra. Are ecran cu raport de aspect de 18:9, cu diagonala de 5,65 inci. Sistemul de camere foto duale îți oferă senzori de 13 + 2 megapixeli, în vreme ce camera pentru selfie-uri are un senzor de 8 megapixeli. Bateria telefonului are capacitatea de 3.000 mAh. La Digi Mobil, telefonul e AICI, în timp ce fără abonament îl poți cumpăra de AICI.

A treia variantă de smartphone pe care să-l iei în calcul e Motorola G6 Plus. E apărut recent pe piață și îți propune un aspect de telefon premium, chiar dacă nu costă nici pe departe cât unul. Și acesta vine cu ecran de 18:9 și cu diagonala de 5,9 inci, iar rezoluția este Full HD+. Camera foto principală are un senzor 12 MP și altul de 5 MP, aceștia fiind capabili să filmeze 4K. Ai parte de un procesor octa-core de 2,2 GHz, dar și de 4 GB de RAM. Telefonul e AICI la Digi Mobil, sau AICI dacă îl vrei la liber.