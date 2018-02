Creatorul primului Diablo se întoarce la origini cu un RPG 2D

Primul Diablo s-a lansat pe 31 decembrie 1996. După 21 de ani, vom vedea un nou RPG 2D pe o rețetă similară de la același creator.

Diablo a fost precursorul RPG-urilor moderne și a pus bazele mecanicii de joc pentru o serie stufoasă de creații video care au fost lansate mai târziu. Complet diferit comparativ cu ce s-a lansat până în acel moment, titlul a dat startul uneia dintre cele mai profitabile francize din industria gamingului. În același timp, a oferit celor de la Blizzard puterea financiară de a devenit gigantul global de la ora actuală.

It Lurks Below va fi titlul la care a început să lucreze de ceva timp David Brevik și pe care vrea să-l finalizeze de unul singur până la finele acestui an. În Diablo, Brevik a ocupat poziția de game designer, producer și programator. În urmă cu două decenii, a fost co-fondator la Blizzard North și președinte al companiei, deci are și experiență pe partea de management. Pe vremea când a lucrat la Blizzard, s-a mai implicat în Diablo II (Project and Design Lead) și Warcraft III: Reign of Chaos (Additional Game Review).

După o serie stufoasă de experiențe pe la companii mai mult sau mai puțin cunoscute, David Brevik și-a fondat propriul studio independent de producție, intitulat Greybeard Games. Acolo, el pasează și el dă cu capul, fiind responsabil de Artwork, Design, Coding. Din toate aceste poziții, va încerca să impresioneze publicul larg prin lansarea It Lurks Below de peste câteva luni.

Viitorul joc va fi de tip aventură 2D, încercând să combine într-un mod creativ elemente RPG de evoluție a claselor cu acțiune live și foarte multe comori, arme, armuri, orice. Din motive mai greu de înțeles, It Lurks Below va include și o parte ce ține de construit. Respectiva componentă va fi inspirată de Minecraft și Terraria, dar nu va avea multe în comun cu jocurile consacrate. Până la lansarea de pe Steam a variantei finale, David Brevik le-a promis celor de la Polygon ca va organiza evenimente ”closed beta” la intervale regulate de timp, pentru a profita de feedback-ul publicului larg.