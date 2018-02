E greu să găsești muzică de-aia bună care să te bucure și întristeze la două versuri distanță. E greu acum, în 2018, dar cu ce-am găsit pe YouTube pare mai ușor.

Poate ar trebui să scriem mai des despre muzică pe PLAYTECH. Găsim, uneori, niște melodii amuzante, stupide sau bune care trebuie împărtășite cu toată lumea. Noi avem o medie de vârstă sub 25 de ani și prea puține cunoștințe despre cum erau anii ’90. În cazul meu, cel puțin, muzica pe care mi-o aduc aminte de atunci am ascultat-o de prin ’98 până în prezent. Din fericire, există eroi printre noi.

Un om – poate mai mulți – încarcă muzică pe YouTube. Nu e karaoke, nu e hitul acela nou băgat în heavy rotation pe radio. E muzică din anii ’90 și e adunată, desigur, într-un depozit online pe YouTube. Am găsit bijuteria asta a unui întreg popor în urmă cu un an și de atunci revin cam în fiecare săptămână să văd ce-i nou și ce am ratat.

De acum trebuie să știi canalul acesta. Are manele, da, are muzică ușoară, evident, are și niște lăutari pe care societatea modernă i-a uitat prin restaurante mici și mai are niște coperte de album excelente.

În prezent, mult prea mulți oameni ascultă manele sau piese vechi ironic. Sau poate ascultă din plăcere și nu vor să recunoască. Oricum, ideea că asculți niște muzică „la caterincă” e stupidă și consumatoare de timp. Ar trebui să asculți ce-ți place și ce te bucură. Poate în tot acest cufăr ca o cutie a Pandorei găsești hiturile alea pe care mintea ta de copil nu le mai ține minte.

Cele mai multe clipuri pe care le găsești au zeci de minute. Sunt casete întregi trase în digital și încărcate pe internet ca o capsulă a timpului. Total din București, Fulger 2000 din Oradea sau Profesional din Târgoviște sunt doar niște nume pe care le-am văzut rapid pe canalul de YouTube. Ia câteva melodii și vezi cum ți se par. Nu sunt bune sau proaste, sunt parte din istoria anilor ’90, o perioadă tulbure pentru România în toate felurile posibile.

PAUL FANTEZIE SI INVITATII SAI (2000)

DOMNISOARA TRUFANDA (1998)

ESMERALDA (1998)

MARIUS VISINESCU VOL.3 (1995)

DIVERTIS DUET DIN GALATI VOL.SELECTII 1,2 (1995)

ACCENT DIN TARGOVISTE VOL.2 (1993)

CARAVANA VEDETELOR (1999)

SIMONA (1999)