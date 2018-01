Dell XPS 15 (2018) îți oferă portabilitate cu un ecran surprinzător

Cei de la Dell s-au prezentat la CES 2018 cu mai multe modele de top, iar Dell XPS 15 (2018) este un hibrid ultra compact care nu ai zice că ascunde un ecran de 15 inci.

Deja de câțiva ani, când vine vorba de modele de top, cei de la Dell au reușit să creeze niște portabile cu o ramă aproape inexistentă pe trei dintre cele patru margini ale ecranului. Acesta este și unul dintre motivele pentru care cel mai nou Dell XPS 15 are dimensiunile unui notebook de 14 inci, chiar dacă diagonala este de 15,6.

Înfățișat ca fiind cel mai puternic sistem 2 in 1 creat vreodată, acesta reprezintă un upgrade important de configurație adus modelului de acum un an. În plus, este pentru prima oară când îl poți achiziționa într-o variantă hibridă, 2-in-1. Panoul de înaltă rezoluție este rabatabil la 360 de grade și poate fi folosit la fel de ușor ca tabletă sau laptop.

Noul Dell XPS 15 este construit în jurul combinației foarte potente oferită de cele mai sprinten procesoare Intel Core de generația a opta și IGP-ul AMD RX Vega M. Ca referință, respectiva placă video este mai sprintenă decât un GeForce GTX 1050, fiind ideală pentru sesiuni extinse de gaming în deplasare. Ca și procesoare, cumpărătorii vor putea opta între un Intel Core i5-8305G sau Core i7-8705G. Cantitatea de memorie RAM variază de la 8GB până la 32GB DDR4, în timp ce spațiul de stocare fluctuează între 128GB non-PCIe și 1TB.

Are doar 16 milimetri grosime în cel mai gros punct și începe de la 9 milimetri. Carcasa este realizată cu o combinație de aluminiu pe spate și fibră de carbon pe partea din față, în jurul touchpad-ului. Panoul cu diagonală de 15,6 inci are o rezoluție de 3200 x 1800 pixeli. Sensibil la atingere, acest ecran este protejat pe întreaga suprafață cu Corning Gorilla Glass 4 și poate afișa 100% din spectrul Adobe RGB.

Pentru a extinde utilitatea sistemului, persoanele creative vor putea profita de stylusul Dell Premium Active Pen cu 4066 de niveluri de presiune. Prețul de achiziție începe de la 1300 de dolari.