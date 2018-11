Adevărul despre câți bani îți trebuie în România ca să trăiești bine

Pe fondul discuțiilor despre salariul minim în România, și o posibilă creștere a lui, probabil că te întrebi de câți bani ai nevoie, cu adevărat, în România. Din fericire, un studiu local are câteva răspunsuri de care poți ține cont.

Studiul a fost denumit „Coșul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populația României” și a calculat de câți bani ai nevoie în România ca să poți spune că trăiești decent. Studiul a fost publicat de Cartel Alfa și a fost realizat de Ștefan Guga, Syndex, Adina Mihăilescu, ICCV, și Marcel Spatari, Syndex.

În introducerea acestuia se menționează unul dintre scopuri: „ Acesta poate servi drept instrument în elaborarea politicilor sociale și de salarizare ale autorităților publice și oferă o bază solidă de fundamentare a negocierilor colective”.

Conform studiului, structura coșului minim de consum pentru un trai decent rezultată din cercetare cuprinde 11 capitole: (1) alimentație, (2) îmbrăcăminte și încălțăminte, (3) locuință, (4) dotarea locuinței, (5) cheltuieli cu locuința, (6) produse de uz casnic și igienă personală, (7) servicii, (8) educație și cultură, (9) sănătate, (10) recreere și vacanță, (11) fondul de economii al familiei.

În total, aceste capitole conțin un număr de 226 de itemi.

Altfel, traiul minim decent a fost definit ca situația în care nevoile biologice și sociale generale la un moment dat sunt acoperite.

De câți bani ai nevoie în România ca: familie (mai mică sau mai mare) și persoană singură

Bine, după toate aceste date, câți bani îți trebuie ca să trăiești decent în România? Studiul arată că, în urma cercetării realizate în perioada iulie–septembrie 2018, pe baza prețurilor colectate în perioada 10-14 septembrie 2018, s-a stabilit că valoarea coșului de consum pentru un trai decent pentru familia de referință este de 6.762 lei pe lună.

Ce înseamnă „familia de referință”? Studiul acesta a folosit datele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Potrivit OMS, familia de referință este alcătuită din doi adulți, un copil între doi și cinci ani și un copil între șase și nouă ani.

Astfel, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și un copil este de 5.551 lei pe lună. Pentru o familie de doi adulți fără copii este de 4.146 lei pe lună. Coșul minim pentru un trai decent pentru o persoană adultă este de 2.552 lei pe lună.

Pe baza acestor cifre, știi unde te situezi.

În caz că ești curios să vezi cum e la alții, poți vedea un calcul aproximativ pe salariații din Statele Unite ale Americii. În 2010, a fost publicat un studiu conform căruia fericirea vine după un salariu mai mare de (ajustat la inflație) 87.000 de dolari pe an (adică 7.250 de dolari). Totuși, sunt specialiști care susțin că satisfacția e pe la 95.000 de dolari pe an și bunăstarea emoțională e la 60.000 până la 75.000 de dolari pe an.

În România, la 2.552 le pe lună, o persoană adultă înseamnă că ar câștiga pe an circa 30.600 de lei. În dolari, înseamnă 7.500, iar în euro ar fi un salariu anual de 6.600. Sigur, nu e un calcul care să te ajute, practic, prea mult.