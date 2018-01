Un român a făcut dintr-o Dacia veche de 40 de ani o mașină ca nouă

De dragul simbolului național, un orădean pasionat de mașini, a recondiționat de unul singur un model Dacia 1300 vechi de 40 de ani. Acum, „bătrâna” atinge chiar și viteze de 120 de km/h.

După semnarea acordului statul român și Renault, construcția primului model Dacia începea în 1968 cu Dacia 1100. Primul automobil Dacia 1300 a fost construit în 1969 și era considerat la acea vreme modern și economic. Consumul mixt era de de șapte litri la 100 de km. Dacia 1300 beneficia de o motorizare menită să producă 54 de cai putere.

Conform producătorului, Dacia 1300 putea atinge viteza maximă de 144 km/h. Modelul Dacia 1300 a fost înlocuit de Dacia 1310 în anul 1979, însă a rămas în producție până în anul 1984. Mașina de acum a ieșit din fabrică în 1978.

După ce și-a făcut treaba ani de-a rândul, mașina a fost abandonată într-un garaj din orașul bihorean Aleșd. Aici a fost găsită de Vlad Tătaru, cel care a decis să o cumpere și să o recondiționeze, un lucru deloc puțin costisitor.

„Am adus faruri de la Reșița, stopuri de la Suceava, caderelele le-am găsit aici, dar, ca în orice afacere sunt mulți care profită, speculează, cumpără multe piese și le vând apoi de 10 ori prețul. Ești nevoit să plătești pentru o piesă chiar și 300-400 de lei”, a povestit Tătaru. I-a luat un an s-o pună pe picioare și s-o aducă la o stare onorabilă. Acest lucru i-a ieșit de minune. Între timp, automobilul a primit certificat ca fiind vehicul atestat istoric.

„Avea brichetă și era din fabrică, ceea ce era o dotare de top în acea perioadă”, a mai spus Tătaru, mândru de felul în care a fost transformată mașina.

Această recondiționare se înscrie într-o piață mai mare a restaurărilor. Cel mai interesant model de aici este Dacia D6. Aceasta putea fi mașina perfectă pentru hipioți din România comunistă. N-a ajuns niciodată atât de cunoscută ca modelul Volkswagen, dar, dată fiind disponibilitatea limitată, a ajuns vedetă în felul ei. Ca multe alte idei implementate de uzina Dacia în comunism și aceasta este preluată după Renault, mai precis modelul Estafette (nume care a fost lipit și de Dacia D6).