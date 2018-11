Cum pui parolă la un document în Word, pentru a securiza date sensibile

Dacă vrei să știi cum pui o parolă la un document în Word, este important să ai în vedere că este aproape imposibil de spart și că ar fi bine să nu o uiți.

Sunt multe motive pentru care ar fi bine să înveți cum pui parolă la un document în Word. Acest mecanism de securizare al fișierelor create în Microsoft Office există de foarte mulți ani, dar în funcție de versiunea de Word pe care o ai, a devenit imbatabilă.

Până la Office 2010, a existat o vulnerabilitate care putea fi exploatată pentru spargerea respectivei parole, dar în Office 2013 sau mai nou, dacă îți uiți parola, este foarte important să nu o uiți. Dacă se întâmplă totuși sau cineva îți fură un fișier, singura soluție la care se poate apela implică forță brută. Asta înseamnă să folosești zeci de mii sau chiar sute de mii de parole prin intermediul un computer dedicat acestei sarcini. Dacă ai pus diacritice sau o combinație ciudată de cifre, litere și simboluri în parolă, posibilitatea să ți-o mai afle cineva tinde spre zero.

Trecând însă peste detaliile tehnice, să enunțăm pașii pe care trebuie să-i urmezi dacă vrei să afli cum pui parolă la un document Word. Întregul proces se desfășoară din fereastra de salvare a fișierului. Asta înseamnă că fie apeși pe CTRL + S, fie accesezi secțiunea Save As din meniul File.

În noua fereastră, tastezi un nume pentru noul tău fișier. În stânga butonului Save, apeși pe Tools și optezi pentru General Options. Aici îți poți defini două parole. Prima este pentru a deschide fișierul, a doua este pentru a-l modifica. În mod previzibil, nu trebuie să le definești pe amândouă.

Eu recomand să ai o parolă la deschidere – Passwords to open. O tastezi, confirmi securizarea fișierului cu un click pe Ok, o tastezi din nou pentru confirmare și optezi din nou pentru ok. Salvezi fișierul la fel ca de obicei printr-un click pe Save.