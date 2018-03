Cum pui parolă fotografilor pe Android și îți protejezi intimitatea

Dacă ai pe telefon câteva imagini sensibile la care nu vrei să aibă nimeni acces, învață cum pui parolă la fotografii pe Android. Aceeași rețetă funcționează și la clipuri video.

Avem din ce în ce mai multe fotografii și clipuri video pe mobil. De când am renunțat la aparatele foto tradiționale în favoarea smartphone-urilor de top, toată viața noastră este în telefon, toate amintirile. Pentru că nu-ți dorești însă să-ți ia cineva telefonul câteva minute și să-ți vadă prietena sau prietenul în ipostaze deșucheate, cel mai bine ar fi să știi cum pui parolă la fotografii pe Android.

Atât pe iPhone, cât și pe Android, aplicațiile native pentru galerie foto nu pot fi securizate suplimentar. Dacă ți-ai deblocat telefonul sau ți l-a deblocat cineva, îți poate accesa întregul istoric de fotografii imortalizate cu telefonul, descărcate de pe internet sau primite pe WhatsApp. Pentru a remedia această situație, trebuie să apelezi la o aplicație terță.

Sunt foarte multe aplicații în Google Play care promit să-ți securizeze fotografiile. Multe dintre ele sunt contra cost, în timp ce altele sunt disponibile și într-o variantă gratuită. În cazul meu particular, după numeroase experimente, am optat pentru Folder Lock. Din ce am putut observa, diferența majoră dintre varianta contra cost și cea gratuită nu ține de funcționalitate. În schimb, ești nevoit să suporți câteva reclame, dacă nu vrei să plătești.

După ce ai descărcat aplicația gratuită din Google Play prin intermediul linkului de mai sus, deschide-o. La prima rulare, ești invitat să-ți definești un cod PIN. Este foarte important să nu-l uiți. Altfel, vei pierde accesul la datele tale salvate in-app. Intră la Photos, alege unul dintre directoarele existente sau creează-ți unul nou. Eu am optat pentru Private Pictures.

Apasă pe + în dreapta jos, alege Gallery și intră în directorul în care ai fotografiile pe care le vrei puse la păstrare. După ce le-ai bifat, fă un tap pe lăcățelul din dreapta sus. Dina cel moment, fotografiile cu pricina vor putea fi acccesate doar din aplicația Folder Lock și vor fi șterse din galerie. În același timp, dacă la un moment dat te răzgândești și vrei să le pui din nou în galerie, intră în Folder lock, bifează-le și apasă pe lăcățelul deschis pentru a le restaura în telefon.