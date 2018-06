Lecțiile de muzică fac aceste schimbări pentru fiecare dintre noi

Multe studii arată că aptitudinile muzicale îți pot îmbunătăți abilitățile lingvistice, motiv pentru care mulți părinți își încurajează copiii de mici să învețe un instrument.

Cu toate acestea, nu se știa dacă lecțiile de muzică îmbunătățesc abilitățile cognitive generale, fapt care duce mai departe la îmbunătățirea abilităților lingvistice sau dacă muzica are un efect specific asupra acestora.

Un studiu realizat la Massachusetts Institute of Technology arată că lecțiile de pian au un efect foarte specific asupra preșcolarilor. În cazul acestora, distingerea diferitelor clape se traduce printr-o diferențiere mai bună a cuvintelor rostite.

Pe de altă parte, potrivit studiului, lecțiile de pian nu păreau să ofere niciun beneficiu capacității cognitive generale (IQ, atenție și memorie).

„Copiii nu au prezentat o îmbunătățire a capacităților cognitive generale, dar au făcut progrese în ceea ce privește diferențierea cuvintelor, în special pentru consoane”, a declarat Robert Desimone, unul dintre autorii studiului.

Cercetarea realizată în Beijing sugerează că formarea muzicală ar putea să fie mai benefică pentru îmbunătățirea capacităților lingvistice la copii decât orele suplimentare de citit.

Școala în care a fost efectuat studiul oferă în continuare lecții de pian copiilor și speră ca descoperirile să încurajeze alte școli să facă același lucru. Studiul a fost publicat în jurnalul „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Cercetări anterioare au arătat că, în medie, muzicienii au performanțe mai bune atunci când vine vorba de înțelegerea unui text. De asemenea, comparativ cu cei care nu au abilități muzicale, aceștia procesează mai bine informația transmisă prin viu grai.

Însă majoritatea studiilor de acest gen au fost realizate prin a pune întrebări oamenilor, legate de formarea lor muzicală.

Cercetătorii de la MIT au dorit să efectueze un studiu mai controlat, în care, în mod aleatoriu, copiii să primească lecții de muzică și apoi să evalueze efectele. Din această cauză, ei au ales să facă studiul într-o școală.