Cum descarci tot ce știe Apple despre tine pentru că-i folosești produsele

În cazul în care ești utilizator de servicii și dispozitive Apple, este bine de știut că, gigantul american îți permite să-ți descarci toate datele tale de pe serverele companiei.

Printre detaliile legislației GDRP, implementată în urmă cu ceva timp, companiile de tech care doresc să opereze în Uniunea Europeană sunt obligate să faciliteze backup-ul tuturor datelor pe care le au despre tine. Ideea din spatele acestui proces era să faciliteze migrarea de la o platformă la alta, dar realitatea nu este chiar atât de simplă.

Într-o lume ideală, când îți descărcai datele de pe profilul de Google+, ar fi trebuit să le poți urca cu ușurință pe Facebook sau invers. În același timp, conversațiile tale de pe WhatsApp ar fi trebuit să poată fi portate pe o altă aplicație de chat în aceeași manieră. Aceste lucruri nu se întâmplă și este puțin probabil să aibă loc vreodată.

În schimb, deși formatul datelor pe care îl obții nu este foarte ușor digerabil și, de cele mai multe ori, include o sumedenie de fișiere cu extensii diferite, important este că le poți descărca de pe aproape orice serviciu. Indiferent dacă vorbim de Facebook, Google, WhatsApp sau Instagram, nu este deloc complicat să descarci toate datele pe care companiile americane le au stocare cu referire la persoana ta.

De această dată, vorbim însă de Apple. Gigantul din Cupertino s-a decis destul de târziu să se conformeze cu această particularitate a GDRP-ului, chiar dacă promisiunea exista de mult. În orice caz, dacă vrei să-ți ”tragi” datele de la Apple, trebuie să intri pe Privacy.apple.com și să te autentifici cu numele și parola aferente contului tău.

În noua fereastră, în dreptul secțiunii Get a copy of your data, fă click pe Get started după paragraful descriptiv. Bifează toate datele pe care le dorești arhivate sau folosește butonul Select All pentru a le selecta pe toate. Apasă pe Continue.

Definește dimensiunea maximă a unei arhive zip cu care ești confortabil să o descarci. Confirmă începerea procesului de backup. După câteva momente, vei primi un email de confirmare, iar după câteva ore sau câteva zile vei avea un link pentru desărcarea backup-ului de pe serverele Apple.