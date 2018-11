Cum creezi un cont în plus pe Windows 10 sau ștergi unul existent

Dacă ai un singur nume de utilizator pe laptop sau desktop și vrei să-ți împărtășești sistemul cu cineva, ar fi bine să înveți cum creezi un cont în plus pe Windows 10.

Microsoft a insistat foarte mult în versiunile recente de Windows pe ideea un cont online pentru autentificarea pe sistem. Deși un asemenea cont se reflectă într-un grad sporit de securitate pe sistem, pentru că este aproape imposibil de ”spart”, în cazul altor utilizatori de pe PC, poți apela la conturi tradiționale. Eventual, le poți atașa o parolă.

Trecând peste acest detaliu de fond, dacă vrei să știi cum creezi un cont în plus pe Windows 10, vei vedea că procesul s-a schimbat radical în ultimii ani. Nu mai este posibil să adaugi o persoană în plus din Control Panel. Ești nevoit să apelezi interfața Settings, pe care o găsești în stânga, când faci click pe Start. Ca o alternativă, poți face click pe Start și să tastezi Add account. Alege prima opțiune care îți este oferită.

Fă click pe” Add someone else to this PC” în partea de jos a noii ferestre. Pentru a adăuga un cont local în locul unui online de la Microsoft, fă click pe ”I don`t have this person`s sign in information”. Din nou, pentru a evita realizarea unui cont online, optează pentru ”Add a user without a Microsoft account”. Tastează numele pe care îl dorești asociat noului cont. Dacă vrei, îi poți atașa o parolă pe care trebuie să o reconfirmi. La final, apasă pe Next. Asta a fost tot.

Dacă te-ai răzgândit sau pur și simplu nu mai ai nevoie de un alt utilizator pe sistem, îl poți șterge cu ușurință. Faci click pe Start, intri în Settings cu un click pe roata dințată din stânga și optezi pentru Accounts în noua fereastră. Fă un click în partea stângă pe Family & Other People. Alege contul pe care îl dorești eliminat și optează pentru Remove. Confirmă inițierea efectivă a ștergerii printr-un click pe Delete account and data.