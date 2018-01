Microsoft Word este un program surprinzător de prietenos pentru acțiuni simple de editare, dar s-ar putea să nu știi cum creezi documente separate din paginile unui fișier.

Nu mai folosesc la fel de mult Microsoft Word precum în urmă cu câțiva ani, dar în continuare caut să-mi perfecționez cunoștințele. În mare parte, cunosc destul de bine cum te poate ajuta aplicația de editare a celor de la Microsoft. În urmă cu câteva zile m-am confruntat însă cu un scenariu care m-a pus în dilemă și m-am străduit să caut o soluție. M-a întrebat cineva cum creezi documente separate din paginile unui fișier Word.

Soluția laborioasă la problema din titlu implică copierea conținutului din fiecare pagină și lipirea sa într-un fișier nou. Acest mecanism se pretează perfect pentru un document cu trei, patru pagini, dar cu siguranță nu este eficient dacă ai 20 de pagini. Atunci, trebui să apelezi la un script de Visual Basic sau VBA. Deși s-ar putea să pară foarte complexă ideea, implică doar câțiva pași.

Deschide un document în Microsoft Word sau salvează-l pe cel la care lucrezi. Apasă pe ALT + F11 pentru a deschide Microsoft Visual for Application. Din meniul Insert, alege Module. Imediat vei întâmpina o pagină albă în care trebuie să copiezi textul de mai jos.

Sub SplitIntoPages()

Dim docMultiple As Document

Dim docSingle As Document

Dim rngPage As Range

Dim iCurrentPage As Integer

Dim iPageCount As Integer

Dim strNewFileName As String

Application.ScreenUpdating = False

flicker a bit.

Set docMultiple = ActiveDocument

(the one currently containing the Selection)

Set rngPage = docMultiple.Range

iCurrentPage = 1

iPageCount = docMultiple.Content.ComputeStatistics(wdStatisticPages)

Do Until iCurrentPage > iPageCount

If iCurrentPage = iPageCount Then

rngPage. End = ActiveDocument.Range. End

Else

Selection. GoTo wdGoToPage, wdGoToAbsolute, iCurrentPage + 1

rngPage. End = Selection.Start

End If

rngPage.Copy

Set docSingle = Documents.Add

docSingle.Range.Paste

docSingle.Range.Find.Execute Findtext:= "^m" , ReplaceWith:= ""

strNewFileName = Replace(docMultiple.FullName, ".doc" , "_" & Right$( "000" & iCurrentPage, 4) & ".doc" )

docSingle.SaveAs strNewFileName

iCurrentPage = iCurrentPage + 1

docSingle.Close

rngPage.Collapse wdCollapseEnd

Loop

Application.ScreenUpdating = True

Set docMultiple = Nothing

Set docSingle = Nothing

Set rngPage = Nothing

End Sub

Din bara de meniu a aceleeași ferestre apasă pe Play/Run sau, de pe tastatură, folosește F5. În funcție de dimensiunea documentului, trebuie să aștepți câteva momente sau câteva minute până când documentul original va fi spart în documente de câte o pagină. Fiecare fișier nou va fi numerotat și salvat în directorul în care ai salvat documentul original.