Moneda de tip Bitcoin minată la Institutul de la Măgurele de un angajat

Institutul de la Măgurele ar trebui să cerceteze diverse aspecte ale fizicii. Un angajat s-a gândit însă că poate folosi resursele și pentru minare de criptomonede de tip Bitcoin.

Angajatul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară de la Măgurele nu a exploatat la maximum tot ce avea disponibil. În schimb, pentru a mina criptomoneda Monero, o alternativă la Bitcoin, a folosit energia electrică a institutului. Acesta și-a adus de acasă un computer. L-a conectat la rețeaua electrică și a așteptat, probabil, să facă o avere.

Cazul acesta a fost semnalat de Ștefan Tănase, specialist în securitate cibernetică. Nu este clar de cât timp mina angajatul moneda virtuală. Estimarea e că acesta ar fi consumat energie electrică în valoare de 1.000 de euro pe lună. Acesta a publicat pe Twitter câteva poze relevante pentru acest caz.

Nice XMR mining rig at Romania’s National Institute for Physics and Nuclear Engineering! I wonder if EU funds are covering both the electricity and the GPUs – hxxp://194.102.59.[81]:443/ (AS2614) pic.twitter.com/IND6WoJptu

Angajatul a folosit atât conexiunea la rețeaua de energie electrică, dar și conexiunea la internet. Astfel, el a reușit să facă o economie cât timp aștepta să i se umple portofelul digital cu această alternativă la Bitcoin.

Not just power grid connection, the mining rig also had network connectivity. Port forwarding was of course set-up, for the mining stats public interface. Which was publicly accessible from the internet. Via the EU funded project domain name. #facepalm https://t.co/iJnQrzlUAX

— Stefan Tanase (@stefant) April 25, 2018