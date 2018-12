Cum e diferit creierul gamerilor de al tuturor oamenilor obișnuiți

Gaming-ul este un hobby care poate răpi nesănătos de mult timp adepților săi, însă partea bună este că poate avea efecte foarte benefice asupra creierului – precum control cognitiv îmbunătățit, reglare a emoțiilor, rezoluție spațială a viziunii, coordonare motorie ochi-mână mai bună și sensibilitate de contrast.

Un studiu realizat de cercetătorii australieni de la Macquire Uniersity ddin Sydney și cercetătorii chinezi de la University of Electronic Science and Technology of China sugerează că gaming-ul regulat mărește cantitatea de materie cenușie din creierul unei persoane – acea parte responsabilă pentru controlul mușchilor. Mai mult, îmbunătățește capacitățile de percepție senzorială (de tipul văzului și auzului), funcția memoriei și conectivitatea subregiunilor din creier asociate cu emoțiile și luarea de decizii.

Oamenii de știință au analizat creierele a 27 de gameri care au atins nivele profesionale sau experte în jocurile video, după ce au câștigat campionate regionale sau naționale de League of Legends sau DOTA2. Cercetătorii au analizat scanările creierelor de gameri cu cele ale oamenilor care nu obișnuiesc să joace asemenea jocuri.

Ei au descoperit un nivel de conectivitate crescut între anumite subregiuni din cortexul insular și o creștere în grosime, suprafață și volum a materiei cenușii din creierele gamerilor. Astfel, cercetătorii au ajuns la concluzia că obiceiul de a juca jocuri video poate mări cantitatea de materie cenușie și conectivitatea anumitor regiuni din creier.

„Prin compararea experților în jocuri video de acțiune cu amatorii, am descoperit că experții în jocuri video de acțiuni au o conectivitate funcțională și un volum de materie cenușie în subregiunile insulare îmbunătățite”, a subliniat echipa de cercetători. „Mai mult, experții în jocuri video de acțiune au mărit conectivitatea funcțională dintre rețelele de atenție și senzomotoare”.

Descoperirile nu înseamnă că toată lumea ar trebui să se apuce de gaming, dar arată că acest hobby nu te face mai prost, cum atâta lume crede, ci din contră.