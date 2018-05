Creatorii Detroit Become Human îți oferă răspunsul la cea mai arzătoare întrebare despre jocuri

Un grup de cercetători ai companiei Brainworks din Londra au făcut un studiu menit să arate impactul emoțial al jocurilor precum Detroit Become Human comparativ cu filmele sau serialele ce integrează aceleași scene.

Detroit Become Human este un joc destul de special ce urmează să se lanseze pe 25 mai 2018. Cel mai nou titlu al celor de la Quantic Dream, jocul continuă experiența emoțională a celorlalte jocuri dezvoltate la Paris. De la creatorii Heavy Rain și Beyond Two Souls, noul titlu te pune în pielea a trei androizi cu activități complete diferite în anul 2038. Dintr-un punct de vedere, Detroit Become Human spune povestea lui Connor, Markus și Kara, trei personaje ale căror perspective unice asupra vieții și lumii înconjurătoare le vei experimenta din poziția de jucător.

Pentru că Detroit Become Human explorează niște subiecte destul de delicate într-o manieră surprinzător de realistă, creatori săi au decis să facă un studiu pentru a cuantifica impactul emoțional al unor scene din joc. În acest scop, au angajat compania Brainworks din Londra, specializată în neurofeedback. Scopul experimentului a fost de a compara activitatea electro-neurală a nu mai puțin de 25 de adulți între 30 aprilie și 3 mai, în timp ce se jucau sau se uitau la un film. Cu alte cuvinte, au măsurat cu precizie ridicată modul în care creierul reacționează la stimuli externi proveniți de la conținutul văzut pe un televizor. Nu mai puțin de 21 de canale EEG au fost înregistrate și analizate pentru a se ajunge la o concluzie avizată pe marginea subiectului.

“Am dorit să aflăm dacă modalitatea în care creierul reacționează la un film sau serial urmărit pasiv diferă de răspunsul jucătorului atunci când se află într-un moment în care orice alegere ar putea schimba cursul poveștii,” a declarant James Roy, director tehnic Brainworks.

Participanții la studiu au fost supuși la două experiențe vizuale. Prima a fost interactivă și desprinsă din jocul Detroit Become Human. Aceea poate fi văzută în clipul de mai jos. Implica negocierea din poziția de android cu un alt android ce stă pe marginea unei clădiri înalte cu o fetiță ținută ostatic. În funcție de deciziile pe care le iei, copilul poate sau nu să fie salvat de la moarte. Cea de a doua scenă pe care au văzut-o cei 25 de indivizi a fost desprinsă dintr-un serial TV de tip dramă. Clipul conținea scena unei negocieri în care un agent FBI încerca să calmeze un răufăcător ce avea mai mulți ostatici în Pennsylvania, SUA.

În final, rezultatele au fost cât se poate de clare. Jocul video a generat o creștere a activități neurale în rândul undelor cerebrale High Alpha și Delta. Acelea sunt corelate cu luarea deciziilor, concentrarea, raționamentul și prelucrarea informațiilor emoționale. Comparativ cu secvența de film, episodul din Detroit: Become Human a activat și antrenat mai multe arii ale creierului. Creșterea nivelului de endorfină a fost de asemenea trecută pe lista beneficiilor unui joc, acela fiind hormonul fericirii.

“Este uimitor că filmele și serialele, care generează adesea o reacție emoțională de lungă durată, declanșează în realitate un răspuns mai întârziat față de momentele în care luăm activ decizii în jocuri.” Jo Hemmings, un psiholog comportamental de renume a sintetizat în doar câteva cuvinte diferența impresionantă dintre impactul emoțional al unui joc și reacțiile generate de jocuri video.

În mod evident, un astfel de studiu nu se aplică la toate jocurile video. Detroit Become Human este un pic mai special prin prisma realismului surprinzător de care dă dovadă și a situațiilor umane în care te aruncă. Cele mai multe jocuri cu buget mare din ultima perioadă nu sunt ancorate în aceleași experiențe menite să te sensibilizeze sau să te forțeze să iei decizii care au un impact direct asupra evenimentelor in-game.