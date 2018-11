Numărul de clienți ai Vodafone România se apropie de 10 milioane

Vodafone România anunță principalii indicatori financiari pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie 2018, iar rezultatele sunt pozitive pentru compania de telecomunicații.

Veniturile diviziei locale a Vodafone au crescut, iar numărul clienților se apropie de 10 milioane. Reprezentanții Vodafone România au declarat că au 9.730.487 de clienți la 30 septembrie 2018, indicator constant raportat la aceeași perioadă a anului trecut. Din numărul total de clienți, 8.990.849 sunt utilizatori ai serviciilor mobile.

Din toți clienții 41,2% sunt abonați Vodafone România, iar restul de 58,8% sunt utilizatorii ai serviciilor preplătite. Ponderea abonaților în baza totală de clienți mobili a crescut cu 2,2% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Consumul de date mobile a crescut cu 69% în trimestrul încheiat la 30 septembrie 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Venitul mediul pe utilizator al Vodafone România s-a menținut la 6,1 euro în cele trei luni încheiate pe 30 septembrie 2018.

Veniturile din servicii aferente trimestrului au ajuns la 183,6 milioane de euro și continuă să crească la nivelul de bază. Totuși, veniturile organice din servicii au scăzut în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut cu 0,8% din cauza impactului negativ al tarifelor de interconectare (Mobile Termination Rates) de la 0,96 eurocenți/minut, la 0,84 eurocenți/minut pentru apelurile de voce mobilă.

„Pe parcursul trimestrului trecut, am continuat să investim în rețea și am lansat în premieră acoperire NarrowBand-IoT la nivel național, un pas important în acest sector de creștere unde companiile adoptă proiecte IoT la scară largă. De asemenea, am accelerat planul de recrutare angajând profesioniști cu aptitudini de top în mai multe departamente, inclusiv în cel de relații clienți pentru a le oferi acestora cele mai bune experiențe și oferte”, a declarat Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România.

Vodafone România face parte din Vodafone Group ce are divizii în 25 de țări, 44 de rețele mobile partenere și operațiuni de broadband fix în 18 țări. La 30 septembrie 2018, Vodafone Group avea 531,9 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile și 20,4 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix, incluzând India și toți clienții Vodafone din entitățile create în urma unor fuziuni și asocieri