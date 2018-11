Ce s-ar întâmpla cu omenirea în cazul unei apocalipse îngrozitoare

Te-ai întrebat vreodată ce șanse ar avea umanitatea să se refacă dacă ar fi lovită de o apocalipsă zombie?

Da, știu, e un scenariu cât se poate de fictiv, din moment ce monștrii zombie nu există. Asta nu înseamnă că nu e un exercițiu de imaginație interesant. Cei de la Live Science au vorbit cu mai mulți experți în istoria timpurie a oamenilor, pentru a afla ce cred aceștia că stă la baza construirii unei civilizații sustenabile.

Cu cât mai mulți, cu atât mai bine

În cazul unei apocalipse zombie, refacerea civilizației cu oamenii rămași ar fi dificilă. Ideal, ar trebui ca acest proces să pornească de la un grup divers, format din cel puțin 20 de persoane, potrivit arheologului Terry Hunt, care este director la University of Arizona Honors College.

Conform acestuia, un asemenea grup are șanse mai mari de supraviețuire din prisma rației bărbați-femei și a relației dintre ei. Concret, sunt șanse mai mici ca oamenii din grup să fie înrudiți unii cu ceilalți. În cazul unui grup mai mic, cel mai probabil mai mulți dintre ei ar fi înrudiți, iar asta ridica probleme mari de etică și genetică.

Mâncarea și apa sunt baza

Dincolo de alte necesități, precum un cămin – fie el și rudimentar – supraviețuitorii ar avea nevoie de hrană și apă. Mai mult, aceștia ar trebui să învețe cum să producă hrană și cum să facă apa potabilă, dar și cum să o împartă unii cu alții.

Există șanse ca un alt grup de supraviețuitori să vină să fure resursele de hrană, iar atunci, oamenii furați trebuie să găsească modalități de a supraviețui și de a trece peste circumstanțele extrem de dificile, după cum subliniază Vance Holliday, arheolog la School of Anthropology and Department of Geosciences at the University of Arizona.

Sistemele de judecată

Pentru a pune din nou bazele civilizației, ar fi nevoie de o re-implementare a regulilor de judecată. La urma urmei, trebuie să existe consecințe pentru cei care caută să înșele și să facă infracțiuni.

Avantajul pe care l-ar avea supraviețuitorii unei apocalipse zombie ar fi că ar fi deja familiari cu legile după care funcționează societatea. Astfel, ei ar putea să reia legile vechi – și poate chiar să creeze unele noi, adaptate situației, încercând în același timp să nu cadă în plasa unui regim totalitar.