Chinezii fac cele mai bune telefoane, iar vânzările o confirmă

În urmă cu mai puțin de un deceniu, orice telefoane din China erau privite cu o reticență deosebită. Acum, au ajuns să dicteze piața globală de mobile.

Telefoanele mobile au devenit din ce în ce mai bune, iar cu excepția câtorva vârfuri de gamă, sunt mai accesibile ca niciodată. Diferența este dată de o campanie de promovare eficientă și un raport preț/performanță imbatabil. Tocmai din acest motive, nu ar trebui să vină ca o surpriză clasamentul de mai jos.

Până nu de mult, Oppo ocupa poziția a patra în piața globală de mobile, după Samsung, Apple și Huawei. În ultimele șase luni însă, competiția dintre cei mai importanți jucători a devenit mai agresivă ca niciodată. Lansările au fost mai dese, gadgeturile mai frumoase, iar abilitatea lor de a le comercializa în fiecare colț al mapamondului, a devenit mai evidentă ca niciodată.

Rezultatele acestor practici nu au întârziat să apară. Xiaomi ocupă la această oră locul patru în clasamentul producătorilor de smartphone-uri de pe mapamond. În ultimele trei luni, a reușit să comercializeze 28,3 milioane de dispozitive, o creștere mai mare de 100% față de cele 12,6 milioane de unități din primul trimestru al anului trecut. De partea celalaltă a baricadei, Oppo a trebui să tolereze o scădere de la 27,6 milioane de exemplare în T1 2017 până la 24,1 milioane de telefoane în primul trimestru din 2018.

La nivel global, piața de mobile a scăzut cu 2,4 procente, un semn al faptului că telefoanele mobile sunt mai bune ca niciodată și nu mai ești la fel de stresat să-ți cumperi un nou model în fiecare an sau la fiecare doi ani. Din cauza acestui trend, Apple nu a avut de suferit. A livrat 52,2 milioane de iPhone-uri, cu 1,4 milioane mai mult comparativ cu aceleași trei luni din 2017. Procentual, Samsung are 22,7% din piață și ocupă primul loc în top. Apple este pe poziția a doua cu 15,1 procente. Americanii au făcut eforturi supraomenești să saboteze Huawei, dar gigantul asiatic are 11,2 procente din piața globală de telefoane mobile și este puțin probabil să piardă prea curând ultima poziție de pe podium.