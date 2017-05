Apple și Oppo au dat tonul în materie de telefoane în primul trimestru din 2017

Samsung nu o duce rău, iar Galaxy S8 reprezintă un succes enorm. Nu intră însă pe lista celor mai vândute telefoane din primul trimestru din 2017, dominată de Apple și Oppo.

Piața de smartphone-uri este una foarte agresivă. În fiecare săptămână vedem noi modele lansate cu specificații de top și prețuri rezonabile. În plus, producători care în urmă cu un an sau doi erau necunoscuți, ajung să facă valuri la nivel global. Samsung și Apple continuă să fie relevanți în acest domeniu și să facă lansări relevante pentru utilizatori. Cu toate acestea, lista celor mai bine vândute smartphone-uri de pe primul trimestru din 2017 include și un model de la Oppo.

Strategy Analytics a publicat zilele trecute un raport referitor la vânzările de smartphone-uri din primul trimestru al acestui an. Spre deosebire de altele pe care le-am detaliat însă în ultimele săptămâni, acesta se referă la modele de smartphone-uri, nu branduri. Astfel, am aflat că dintre cele 353,3 milioane de telefoane comercializate în T1 2017, 21,5 milioane au fost iPhone 7. Acesta a ajuns să fie clasificat ca fiind cel mai bine vândut smartphone din primele trei luni ale anului. Poziția a doua în clasament este ocupată de iPhone 7 Plus cu 17,4 milioane de dispozitive comercializate.

Top 3 este încheiat cu Oppo R9s. Acesta este cel mai bine vândut Android la această oră și reprezintă o confirmare importantă a faptului că Samsung nu are motive să se culce pe o ureche dacă dorește să-și mențină relevanța la nivel global. Este adevărat că Galaxy J3 și Galaxy J5 (2016) de la Samsung se află pe pozițiile patru și cinci în clasament, dar sud coreenii nu se mai află în top trei, iar aceasta este o constatare tristă.

În teorie, un astfel de clasament este foarte dificil de verificat, mai ales că Strategy Analytics nu-și dezvăluie detaliile procedurii de evaluare. În același timp însă, oficialii Apple au anunțat că au vândut 50,8 milioane de iPhone-uri, chiar dacă nu le-au defalcat pe modele. Ca urmare, cifrele de 21,5 și 17,4 milioane de iPhone 7, respectiv iPhone 7 Plus vândute au mari șanse să fie corecte.