Chinezii au găsit metoda perfectă ca să-i țină pe copii atenți la școală

Chinezii sunt deja cunoscuți pentru strictețea pe care o aplică în cadrul sistemului educațional, iar cea mai nouă metodă de control a elevilor nu se dezminte.

De fiecare dată când vorbim despre supravegherea civililor din China, trebuie să vorbim despre o nouă situație care pare scoasă din romanul 1984. Recunoașterea facială e la loc de cinste în acest univers al supravegherii a mai bine de un miliard de oameni. Poliția scanează trecătorii cu ochelari speciali, autoritățile monitorizează minoritățile etnice, iar lucrurile se îndreaptă acum și către copii.

Conform site-ului guvernamental Hangzhou.com, o școală a instalat sisteme de recunoaștere facială într-o clasă pentru a monitoriza cât de atenți sunt copiii în clasă.

Trei camere au fost instalate deasupra tablei, iar sistemul poate să identifice șapte expresii faciale diferite: neutru, fericit, trist, dezamăgit, nervos, speriat și surprins. Camerele pot determina dacă elevii sunt atenți la lecție, iar dacă nu sunt, calculatorul va oferi informații despre asta profesorului. Deocamdată, tehnologia este prezentă doar într-o clasă, dar până la vară, va ajunge și în restul sălilor de curs de la liceul numărul 11, din Hangzhou.

What else can surveillance cameras do in classroom other than exam supervision? High school in #Hangzhou uses camera to identify students facial expression for class performance analysis and improvement pic.twitter.com/bXolAE7Ev8

— People’s Daily,China (@PDChina) May 16, 2018