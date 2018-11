Cele mai tari 10 gadgeturi Hi-Fi care te fac să iubești cu adevărat muzica

Anul acesta, de Black Friday, AVstore.ro a pregătit o ofertă cu prețuri mai bune ca oricând. Astfel, e ocazia perfectă să pui mâna pe acel ceva pe care ți-l dorești de atât de mult timp.

În seară de 15 spre 16 noiembrie, AVstore.ro va trimite în inbox-urile abonaților o ofertă cu peste 1.000 de produse la prețuri excelente. Printre acestea se regăsesc „gadgeturi” audio care mai de care mai interesante.

Câteva dintre produsele AVstore.ro pentru Black Friday

Sennheiser Momentum Wireless Over-Ear cu noise cancelling. Este probabil cea mai stylish și premium cască Bluetooth cu un sunet impecabil și funcție de anulare activă pentru zgomotele ambientale. În primul rând, e vorba de calitatea sunetului care provine de la uriașa experiență Sennheiser de peste 70 de ani în captarea și redarea sunetului pentru industria muzicală, studiouri și televiziuni. De exemplu, Sennheiser sonorizează Eurovision, o sarcină foarte dificilă prin anvergură infrastructurii – peste 90 de microfoane și căști wireless simultan pe o singură scenă.

La modelul Momentum Over-Ear atenția la detalii este foarte mare. Are cusături pe headband, piele și oțel inoxidabil. Cupele sunt și ele din piele naturală și spumă cu memorie. Prețul este excelent: 899 de lei.

Boxa amplificată Mu-So de la NAIM, un entry nou-nouț în portofoliul AVstore.ro, e o alegere chic care îți schimbă și completează întreg spațiul ambiental cu designul futurist combinat cu accente retro. Un sistem audio wireless cu streaming (cu suport pentru Spotify, Tidal), Bluetooth, Wi-Fi, chiar și multi-room, care se îmbină excelent cu „frații” săi, chiar și cu varianta mai mică Mu-So QB, o boxă de dimensiuni reduse, dar cu design identic. Ambele vor avea un super preț de Black Friday.

KEF LS50 Wireless este cea mai inteligentă soluție audio pe care o poți alege. E un sistem all in one care integrează atât de multe componente, încât, dacă ar fi să le iei separat, ai umple un întreg rack de echipament Hi-Fi și cabluri. Nu e nevoie însă. Ai toate componentele în aceste două boxe compacte și extrem de frumoase.

Amplificatoare puternice incluse în fiecare din boxe (2 x 230 W) și convertoare DAC cu sampling rate până la 192kHz te ajută să redai muzică Hi-Res care îți va da fiori în stomac și îți va schimba în bine starea de spirit. E foarte plăcut și confortabil să le folosești și în modul wireless cu muzică direct de pe internet prin Spotify Connect sau prin aplicația proprie KEF Stream.

Pentru cei care doresc o soluție Hi-Fi la PC sau pick-up într-un buget mai mic, Audioengine A5+ sunt probabil cele mai tari boxe pentru acest task. Și îl îndeplinesc cu brio. Au și alte functionalități cool și vor fi în oferta de Black Friday la doar 1.329 de lei.

Dacă le vei compara cu vreun sistem de sunet pentru PC cu incinte de plastic și specificații absurde cu sute sau mii de wați, AVstore.ro recomandă să citești review-uri sau topuri de tipul „best computer speakers”. Sau, și mai simplu, să faci o vizită în showroom-ul AVstore să le asculți. Vei fi uimit.

Un produs mai accesibil ca preț, dar cu performanțe de sunet foarte spectaculoase e Audio-Technica AR3BT. Vine cu un sunet de studio și foarte, foarte puternic. Este cam cea mai puternică pereche de căști Bluetooth „auto” amplificate.

Autonomia este uriașă, iar prețul este unul foarte atractiv: 349 de lei de Black Friday pe AVstore.ro.

Dacă ești la începutul incursiunii tale în lumea Hi-Fi, căștile deschise Sennheiser HD599 sunt probabil cea mai bună alegere pe care o vei face, pentru că oferă un sunet cu adevărat premium, un confort rar întâlnit și vor avea de Black Friday un preț grozav la AVstore.ro. Dacă vrei să „piperezi” experiență audio, vei adăuga și un Cambridge Audio XS sau un FiiO E10K pe post de placă de sunet. Oricare dintre acestea vor ajuta căștile să se dezvăluie la potențial maxim.

Prețul la Black Friday pe AVstore va fi cel mai bun din întreaga Europă. Este un promo exclusiv pentru România și reprezintă cea mai bună ocazie de a achiziționa aceste căști: mult sub 600 de lei.

Cinefilul din tine a zis, probabil, că vrea sunet ca la cinema la el acasă și a mai zis că nu se multumește cu altceva în afară de SVS SB1000, probabil cel mai tare upgrade într-un sistem Hi-Fi sau Home Cinema. E piesa care va face diferența între o experiență cinematografică sau audio OK și una care să te facă să zici „wow!”.

SVS este cel mai mare producător de subwoofere din America și este reprezentat exclusiv în România de AVstore.

Vifa Helsinki, o boxă cu un design nordic minimalist și o eleganță specifică, va avea un preț excelent de 999 de lei de Black Friday. Cu înveliș din textile de designer semnate KVADRAT și un mâner de piele chic, această boxă e o bijuterie care îmbină designul care fură priviri cu sunetul care fură suflete. E un add-on mult așteptat în spațiul tău preferat.

Se prea poate să nu mai fie necesară prezentarea seriei Phantom de la Devialet. Au zguduit – la propriu și figurat – toată lumea. Lumea Hi-Fi, fashion, de lux sau pasionații de design deopotrivă, iar modelele sunt pe alese: White, Silver, Gold. Ține de cât de zgomotoasă vrei să fie petrecerea. E o apariție extraterestră, iar, dacă vrei să întorci capete și să furi priviri, căutarea ta a luat sfârșit.

Sunt boxe amplificate cu un peak power de 4.500 W și cu redare de frecvențe joase de până la 14 Hz (mult sub ce percepe urechea umană, însă cantitatea de aer mișcată de difuzoare la această frecvență va fi sigur simțită în întreg corpul). Iar streamingul wireless poate fi realizat prin Spotify, Tidal, dar și de la radiouri online ori fișiere distribuite în rețeaua locală.

Bronze 6 de la Monitor Audio este de o precizie rară în acest segment de preț. E o boxă elegantă, cu prestanță, atât ca design, cât și ca redare. Va scoate cele mai mici detalii din piesele preferate la iveală și este printre cel mai bine vândute boxe de tipul acesta.

Fii sigur să vizitezi AVstore.ro de Black Friday și să te înscrii la newsletter. Vei fi printre primii care află ofertele de anul acesta!