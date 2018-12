Cele mai populare parole pe 2018 îți arată că nu ne pasă de securitate

La fiecare final de an, cei de la SplashData publică un raport referitor la cele mai populare parole. În mod previzibil, schimbările din top, de la an la an, sunt insignifiante.

Indiferent cât de mult ne răzvrătim online din cauza ineficienței Facebook de a ne ține datele în siguranță, se pare că nici noi nu facem un efort minim pentru a utiliza o parolă sigură. Cea mai recentă confirmare pe marginea acestui subiect vine de la SplashData.

Compania respectivă agreghează toate parolele de peste an care ajung să circule pe internet din cauza unor vulnerabilități în site-uri importante sau a unor atacuri de hackeri. Breșele de securitate sunt mai mediatizate ca niciodată, dar parolele multora dintre noi sunt cât se poate de ușor de ghicit.

Din păcate, în 2018, parolele de pe primul și cel de-al doilea loc rămând neschimbate. Password și 123456 deschid topul celor mai populare parole pentru al cincilea an consecutiv. Afinitatea internauților pentru numere consecutive iese în evidență și dacă citești restul clasamentului. 123456, 123456789 și 11111 sunt doar câteva exemple de variații pe aceeași temă.

Conform declarațiilor CEO-ului de la SplashData, Morgan Slain speră ca prin publicarea acestor parole să convingă oamenii să se protejeze online un pic mai bine. În contextul în care un număr important de informații despre tine sunt online, ar fi păcat să nu faci un efort suplimentar pentru a le proteja mai bine, chiar dacă implică să ții minte o parolă complicată.

Întregul top poate fi accesat la această adresă, dar primele 25 de parole împreună cu evoluția față de situația din 2017 pot fi văzute mai jos.

Clasament pe 2018

1 123456 Neschimbat

2 password Neschimbat

3 123456789 Creștere 3 locuri

4 12345678 Coborâre un loc

5 12345 Neschimbat

6 111111 Nouă

7 1234567 Creștere un loc

8 sunshine nouă

9 qwerty Coborâre 5 locuri

10 iloveyou Neschimbat

11 princess Nouă

12 admin Coborâre un loc

13 welcome Coborâre un loc

14 666666 Nouă

15 abc123 Neschimbat

16 football Coborâre 7 locuri

17 123123 Neschimbat

18 monkey Coborâre 5 locuri

19 654321 Nouă

20 !@#$%^&* Nouă

21 charlie Nouă

22 aa123456 Nouă

23 donald Nouă

24 password1 Nouă

25 qwerty123 Nouă