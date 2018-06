Cel mai mic computer din lume face ca un bob de orez să arate imens

Cel mai mic computer din lume face ca un bob de orez să fie un gigant și ar putea conduce la schimbări semnificative în industria monitorizării sănătății omului.

În urmă cu câteva luni, la IBM Think 2018, conferința emblematică a companiei, compania a prezentat cel mai mic computer din lume. Acesta avea o dimensiune de 1 x 1 mm și este la fel de puternic ca un computer x86 din 1990. Totuși, această distincție nu a durat mult.

Oameni de știință de la Universitatea din Michigan au realizat un computer care poate detecta căldura. Acesta e mai mic decât un bob de orez. Măsoară 0,04 milimetri cubi, adică de aproape 10 ori mai mic decât computerul IBM. Inovația constă în designul circuitelor, dar și la nivelul de consum de energie.

La ce ar putea fi folosit un astfel de computer? La foarte multe lucruri. Acesta poate detecta schimbări de temperatură în zone extrem de mici precum un grup de celule din corp. Oamenii de știință bănuiesc că celule cu tumori au o temperatură mai ridicată decât cele normale, iar un astfel de computer i-ar putea ajuta să le descopere mai repede.

De asemenea, computerul ar putea fi folosit pentru analizarea ochiului uman, monitorizarea rezervelor de petrol sau a proceselor biochimice.

Acest computer are procesor, transmiţătoare, RAM, unitate LED de comunicare şi chiar și celule fotovoltaice. Pentru că nu are antene radio, computerul se bazează pe transmisii sub formă de lumină vizibilă.

Totuși, spre deosebire de un computer normal, acest dispozitiv, la fel ca modelul IBM, atunci când nu mai are energie își pierde toate datele. Așadar, dacă l-ai scos din priză ai pierdut tot ceea ce ai muncit cu el.

Acest lucru nu este ideal, dar acest mic dispozitiv împinge limitele a aceea ce înseamnă un computer și s-ar putea să ne ducă în viitorul din filmele SF.