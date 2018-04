Cui nu-i plac mașinile mari și puternice? Totuși, care e cel mai mare camion din lume? Numele lui este Belaz 75710 și a intrat în memoria tuturor ca fiind cel mai mare camion de carieră din lume.

Belaz 75710 este produs în Belarus și cântărește „doar” 360 de tone. „Monstrul” a cărui producție a început în anul 2013 poate transporta între 450-496 de tone la un singur transport. În condițiile în care un automobil Dacia Logan cântărește cam o tonă, 400 de astfel de mașini ar fi o nimica toată pentru Belaz 75710. Din păcate, acest lucru ar fi practic imposibil doar din cauza volumului mare al încărcăturii.

Camionul este propulsat de două motoare turbodiesel (fiecare are 2300 CP) care țin loc de generatoare și care produc curent pentru 4 motoare electrice. Belaz 75710 are 8 roți, câte 4 pe fiecare punte. Ca și dimensiuni, acesta are 20.6 metri lungime, 8.16 metri înălțime și 9.87 metri lățime. Puterea totală a camionului fabricat în Belarus este de 4.600 de cai putere.

Și prețul unui astfel de mastodont este pe măsura gabaritului său. Un camion Belaz 75710 are un preț de pornire de 4,7 milioane de dolari și poate ajunge la 5.6 milioane de dolari, în funcție de dotările pe care le are. Belaz 75710 a fost declarat în anul 2015 ca fiind „Cel mai mare camion” din lume.

Viteza maximă a camionului este de 64 km/h atunci când este gol și 40 km/h când camionul este încărcat.

Și România a construit un „Monstru”

Numele celui mai mare camion fabricat în România era DAC 120 DE. Acesta era o mașinărie care, așa cum îi spunea și numele, putea transporta o încărcătură de până la 120 de tone. Gol, camionul DAC 120 DE cântărea 90 de tone. Acesta avea amplasat în roţile de pe puntea spate două motoare electrice care dezvoltau 520 de cai putere fiecare. DAC 120 DE avea o viteză maximă 70 km/oră atunci când era gol şi cu 55 km/oră încărcat.

Camionul românesc era echipat cu anvelope franțuzești marca Michelin ce costau mai bine de 10.000 de dolari bucata. Roțile lui DAC 120 DE aveau un diametru de 3,2 metri.