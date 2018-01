Ceasul Apocalipsei tocmai a avansat. De ce ar trebui să te intereseze

„Doomsday Clock” sau Ceasul Apocalipsei, ceasul care măsoară cât de aproape suntem de sfârșitul lumii, s-a apropiat cu încă 30 de secunde de miezul nopții.

Ceasul Apocalipsei nu se bazează pe nicio teorie științifică precisă, dar nici nu este un obiect abstract. De fapt, el se află undeva la mijloc. În esență, Ceasul Apocalipsei este o interfață sub forma unui ceas simbolic, administrat de Bulletin of the Atomic Scientists (BAS). Acesta arată câte minute despart omenirea de o catastrofă globală, care ar duce la anihilarea ei, moment simbolizat prin miezul nopții.

Astfel, grupul de experți a arătat în ce stadiu se află omenirea și cât mai avem până când ne apropiem de miezul nopții. Limbile „Ceasului Apocalipsei” sunt poziționate acum la două minute distanță de pieire. Chiar dacă Ceasul nu este cel mai în măsură obiect care să-ți spună că nu mai ai mult de trăit, din cauza armelor nucleare și al unui posibil război nuclear care așteaptă „ca pe ace”, poziționarea limbilor este un motiv de îngrijorare.

Ultima dată când acestea erau atât de aproape de miezul nopții s-a întâmplat în 1953, după testele bombei cu hidrogen efectuate de Statele Unite și URSS. Acel eveniment a dat startul înarmării cu arme nucleare.

Deși 2018 nu este anul în care s-au întâmplat cele mai multe eveniment care implică în vreun fel armele nucleare, asta și pentru că abia a trecut o lună din el, Ceasul reflectă inconștiența omenirii. Cu alte cuvinte, este răspunsul la eșecul eforturilor globale de a reduce dependența de armele nucleare, dar și creșterea numărului de amenințări legate de folosirea armelor atomice.

Ce se întâmplă când „Ceasul Apocalipsei” va indica miezul nopții

Nu te speria, pentru că, „miezul nopții”, este, de fapt, o metaforă. Nimeni nu poate spune că 120 de secunde ne mai despart de Apocalipsă. De fapt, în timpul crizei rachetelor cubaneze, atunci când mai mult ca niciodată lumea se aștepta la un război nuclear, ceasul nu a înaintat foarte mult.

Ceasul a fost creat doar pentru a ne reaminti că o catastrofă globală planează asupra noastră și noi suntem cei care stabilim „regulile jocului”. Ceasul Apocalipsei nu se mișcă în mod constant, ci doar atunci când trebuie să amintească starea umanității, ca răspuns al deciziilor și activității noatre.

BAS, o organizație formată din oameni de știință și experți care evaluează progresul științific, dar și riscurile care planează asupra umanității, este cea care stabilește, obiectiv vorbind, dacă lumea se află în siguranță, comparativ cu anul precedent. Astfel, mută limbile ceasului înainte sau înapoi, în funcție de stadiul în care ne aflăm.

Grafica a fost introdusă în 1947, când artistul Martyl Langsdorf a ilustrat un ceasornic la șapte minute distanță de miezul nopții pe coperta BAS. La acel moment, ora 23.53 a fost o decizie arbitrară, însă ideea a fost aceea de a-i face pe oameni să se gândească la cum epoca nucleară îi apropie tot mai mult de sfârșit.