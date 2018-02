Cel mai bogat om dă ora exactă: proiectul unui ceas de milioane de dolari

Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, fondatorul Amazon, s-a hotărât să creeze un ceas mecanic atât de puternic, încât să funcționeze pentru 10.000 de ani.

Jeff Bezos, directorul și fondatorul Amazon, a investit 42 de milioane de dolari pentru acest proiect. Ideea a venit de la Danny Hillis, care a vorbit în 1995 despre un ceas care să funcționeze zece mii de ani, ca un soi de modalitate prin care să ne gândim la viitorul pe termen lung al umanității și al planetei. Ideea s-a transformat în așa-zisul Clock of the Long Now, un proiect al Fundației Long Now.

Hillis a construit mai multe prototipuri ale ceasului. Totuși, ceasul lui Bezos – al cărui design îi aparține lui Hillis – va fi primul care să funcționeze la scară largă. Construcția propriu-zisă pentru acesta a început. Echipa a petrecut ultimii ani construind părți pentru ceas și executând săpături într-un munte din Texas, pentru a stoca acolo componentele.

Bezos a anunțat pe Twitter că a început instalarea mașinăriei pe un schelet înalt de 152 de metri înălțime. A explicat că ceasul este alimentat de ciclurile termale diurne și nocturne.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018