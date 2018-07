Cea mai mică mașină ar putea revoluționa traficul și acum. Cumva

Cea mai mică mașină din lume a fost scoasă la licitație cu un preț de pornire delirant. Arată groaznic, dar are o istorie interesantă.

Are doar trei roți, zici că e un căruț de supermarket ceva mai modern și este pictată cu floricele. Singurul far care-ți asigură vizibilitatea noaptea pare a fi împrumutat de la o bicicletă, dar acest vehicul straniu are un trecut ce merită amintit.

Mașina se numește Peel P50 și a fost produsă pentru prima dată în 1962, ca răspuns de soluționare a traficului urban aglomerat.

Vehiculul pe trei roți are doar 1,4 m lungime și doar 1 m lățime, deci nu poate transporta decât un singur adult cu un bagaj cât se poate de minimalist – cel mult o valiză.

De asemenea, cântărește doar 60 de kilograme, dar atinge o viteză de 60 km/h, ceea ce înseamnă o viteză considerabil de mare, pentru un vehicul exclusiv urban. În plus, mini mașinuța este echipată cu o cutie manuală cu trei viteze.

Singura problemă e că Peel P50 nu putea executa marșarierul. Pur și simplu, dacă erai nevoit să dai înapoi, trebuia să ieși frumos din mașină și să o împingi cu mâinile. Și, da, după cum poate ai văzut în imagini, nu există cale de acces decât pe partea stângă a vehicului, întrucât n-are decât o singură ușă.

Volanul este într-adevăr mai mare decât te-ai fi așteptat, mai ales pentru o mașină de dimensiunea aceea. Scaunul nu pare nici el prea confortabil, este foarte coborât și n-are nici măcar tetieră. Nici centura de siguranță nu se poate observa în imagine pentru că, probabil, nici nu avea.

Mașinuța urbană n-a fost produsă în serie decât trei ani și n-au fost executate decât 50 de unități, dar, în prezent, se presupune că mai există doar 30 dintre ele. În 2010, Peel P50 a fost declarat cel mai mic automobil din lume.

Modelul care încă mai e funcțional și care a fost scos la licitație a fost cumpărat în 1978 de către actualul proprietar, ca dar pentru fiica sa. În felul acesta se și explică floricele de pe caroserie.

N-a fost, însă, utilizată pentru transport, ci doar pentru diverse spectacole și alte ocazii de divertisment pentru copii. Mașina este vândută în Marea Britanie, iar prețul de pornire este de 34.000 de euro.