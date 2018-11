Cea mai letală pisică din lume e și cea mai adorabilă

Când te gândești la cea mai letală pisică din lume, poate îți vin în minte imagini cu un leu semeț sau un tigru impunător. Ți-ai fi imaginat însă că cea mai letală pisică este ridicol de mică și adorabilă?

Pisica cu picioare negre provine din regiunea Africii de Sud și este cea mai feroce felină din lume. Este însă foarte mică – nu doar când o compari cu lei și tigri, ci și cu pisicile domestice. Are între 35 și 50 de centimetri și o înălțime între 20 și 25 centimetri. Greutatea sa variază între 1 și 3 kilograme, conform International Society for Endangered Cats – adică e puțin mai ușoară decât un DEX. Se întâmplă să fie însă să fie considerată și specie vulnerabilă de către International Union for Conservation of Nature.

Când te uiți la fața ei rotundă și la cât de mică poate să fie, nu i-ai da prea multe șanse. Cu toate astea, într-o singură noapte poate vâna mai mult decât un leopard în șase luni, după cum arată mini-serialul de la PBS Nature, „Super Cats„. Din nou – e ultimul lucru la care te-ai aștepta când vezi ceva atât de adorabil.

Producătorul „Super Cats” Gavin Boyland a explicat că filmarea pisicilor cu picioare negre a fost foarte dificilă, pentru că dimensiunea lor mică le face greu de urmărit prin vegetația înaltă. Mai mult, aceste pisici vânează mai mult noaptea, așa că producătorii au fost nevoiți să folosească camere speciale cu sensibilitate la lumină.

În ceea ce privește tehnicile de vânat, această felină are trei, fiecare din ele foarte diferit de celelalte. Una din metode este cea a vânatului rapid, în care pisicile aleargă haotic prin iarbă și prind animale mici, precum păsări și rozătoare. Altă metodă este mai lentă – pisicile se plimbă tăcut mai mult timp și se furișează în spatele pradei lor.

Cea de-a treia metodă implică să se plaseze în fața ascunzătorii unei rozătoare și să aștepte oricât e nevoie până când animăluțul apare. „Așteaptă până la două ore, absolut imobile, pur și simplu așteptând tăcut în fața unei ascunzători până apare rozătoarea”, a explicat ofițerul șef de conservare la Panthera (o organizația care protejează pisicile sălbatice), Luke Hunter. „Apoi o înșfacă”.

Într-o singură noapte, pisica cu picioare negre ucide între 10 și 14 rozătoare sau păsări – adică un omor la fiecare 50 de minute. Rata sa de succes este de 60% și este de trei ori mai mare decât cea a leilor. Cu toate astea, această felină ar putea ajunge să fie pe cale de dispariție dacă nu reducem amenințările care le înconjoară, precum distrugerea habitatului lor natural din cauza activităților umane.