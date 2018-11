Ce s-a ales de fenomenul online care băga groaza în oameni

Oamenilor le-au plăcut poveștile dintotdeauna – să le scrie, să le spună, să le citească, să le audă. Creepypasta a fost multă vreme locul ideal pentru a scrie și citi povești care mai de care mai bizare.

Pe Creepypasta, utilizatorii puteau să împărtășească unii cu ceilalți povești, imagini și videoclipuri horror. Numele site-ului are la bază sintagma „copypasta” (pentru că oamenii obișnuiau să dea copy-paste la povești peste tot pe internet).

Totuși, în ultimii ani, popularitatea poveștilor de pe Creepypasta a scăzut. Aceste povești s-au mutat la televizor, mulțumită Channel Zero, un show de televiziune creată de Nicholas Antosca, dezvoltată pe firele narative de pe Creepypasta.

Cum arăta Creepypasta în tinerețe

Printre cele mai populare povești de pe site se numără „Jeff the Killer” și „BEN Drowned”. Prima este despre un criminal în serie care nu are pleoape, zâmbește malițios și își ucide întreaga familie. A doua este despre un cartuș bântuit al jocului „The Legend of Zelda: Majora’s Mask”.

„BEN Drowned” este o poveste creată de youtuber-ul Alex Hall. Pentru a mări impactul, el a realizat și o serie de videoclipuri. „Am observat că multe povești creepypasta aveau doar un element – scrisul – și am simțit că dacă ar avea și o componentă vizuală ar fi cu atât mai interesante”, a explicat Hall.

Hall a scris despre un student care cumpără jocul „The Legend of Zelda: Majora’s Mask” de la un bărbat misterios. Jocul se dovedește a fi bântuit de un spirit cu intenții rele, pe nume Ben. „Genul în sine era încă foarte tânăr atunci când am scris eu în 2010”, a mai zis youtuber-ul. „Nu știam ce este pe atunci”.

Cum a pășit în lumină comunitatea cu ajutorul lui Slender Man

Ai auzit de Slender Man, nu? Este creatura aceea înaltă, cu brațe neobișnuit de lungi și fără chip, după care a fost făcut și un film lansat la sfârșitul verii lui 2018. Originile acestei creaturi se găsesc pe Creepypasta. Utilizatorii site-ului au fost atât de fascinați de idee, încât au început să se facă jocuri video, serii web pe YouTube și, desigur, filmul menționat mai devreme.

Utilizatorul de YouTube Adam Rosner a fost printre primii oameni care au răspândit moda cu Slender Man. El a realizat serialul de YouTube TribeTwelve – un serial în care Rosner îl joacă pe Noah Maxwell, un student bântuit de spirite malefice, printre care și Slender Man.

„Când am început, nu aveam un plan prea mare”, își amintește Rosner. „Voiam doar să fac câteva episoade și să bag un final la mișto. Apoi oamenii au început să posteze pe forumuri despre materialele mele, și erau foarte prinși de poveste și de partea vizuală a serialului”.

Când a luat-o la vele Creepypasta

În 2016, adolescenta de 12 ani Katelyn Davis și-a filmat live sinuciderea. Conform a ceea ce ar fi scris tânăra într-o postare de blog, se îndrăgostise de spiritul malefic Ben din povestea „BEN Drowned” a lui Alex Hall. Acesta din urmă a declarat însă că nu se simte responsabil pentru ce s-a întâmplat, spunând că dacă nu ar fi fost povestea lui, ar fi fost altceva care ar fi împins-o pe fată să facă acest gest.

Dincolo de sinuciderea lui Davis, un alt eveniment sumbru a aruncat Creepypasta într-o lumină proastă. În 2014, tinerele de 12 ani Anissa Weier și Morgan Geyser au atras-o pe prietena lor, Payton Leutner (tot de 12 ani) în pădure, unde au înjunghiat-o de 19 ori și au lăsat-o să moară. Motivul? Cele două fete ar fi vrut să intre în grațiile lui Slender Man.

Din fericire, Leutner a reușit să se târască până la cel mai apropiat drum, unde a găsit-o un biciclist. Fata a fost dusă la un spital și, cu ajutorul doctorilor, a supraviețuit. Weier și Geyser au primit sentințe de 25 de ani, respectiv 40 de ani, într-un spital de psihiatrie.

Comunitatea Creepypasta a fost zguduită de aceste evenimente și, ca rezultat, s-a ascuns într-un con de umbră.

Cum a renăscut Creepypasta

Antosca a văzut potențial în Creepypasta chiar și după evenimentele tragice. Astfel, a readus cumva la viață horror-ul caracteristic site-ului în show-ul său televizat, Channel Zero.

„Am vrut să onormăm genul și să îi oferim propriul nostru twist„, a zis Antosca. „Poveștile originale sunt foarte scurte și e nevoie să adăugăm multe elemente în ele”.

Antosca nu a uitat de creatorii poveștilor din care s-a inspirat. Astfel, le-a oferit credit în episoadele aferente poveștilor lor și i-a plătit.

Cu toate astea, pe site nu se mai postează la fel de multe povești ca înainte. De asemenea, niciun personaj inventat de utilizatori nu a mai ajuns la fel de popular ca Ben sau Slender Man.

„Cred că multe din [poveștile] populare au apărut în prima jumătate a deceniului și așteptăm următorul autor măreț care să revoluționeze genul”, a zis Hall.

La rândul său, Rosner crede că mai există multe lucruri pe care comunitatea Creepypasta le are de oferit și că nu va dispărea prea curând, ci doar își va schimba forma.