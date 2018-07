Catastrofe dramatice care au schimbat lumea până la incendiile din Grecia

Grecia, mistuită de flăcări, și Japonia, cucerită de inundații, sunt cele mai recente dezastre imense prin care omenirea a trecut. Istoria e însă mult mai dramatică.

Fenomenele naturale extreme sunt pe o lungă listă neagră cu milioane de vieți omenești pierdute. Plecând de la legendarul potop al lui Noe și până azi, putem remarca puternice cutremure, urmate de tsunami, inundații și furtuni care au arătat că ar trebui să oferim mai mult respect naturii.

Am întocmit această listă cu 10 dezastre care au lovit omenirea într-o încercare de-a oferi o perspectivă mai mare asupra impactului pe care omul îl are asupra Pământului. Nu este o listă exhaustivă, dar este una pe care aș vrea să n-o văd lungindu-se în viitorul apropiat cu evenimente similare.

Apa a avut un impact salvator și distructiv

Ai putea crede că primul e potopul lui Noe. Nu, e un eveniment mult mai recent și mai bine documentat care ne arată forța naturii: valul tsunami din Oceanul Indian din a doua zi de Crăciun, 26 decembrie 2004. O zi când mulți oameni erau la plajă și în concediu.

Totul a început cu un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de 9,1 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs în insula Sumatra și a fost al treilea cel mai puternic din istorie. În același timp, a fost cel mai lung cutremur înregistrat vreodată. A durat între opt și 10 minute și a provocat vibrații care au determinat devierea întregii planete cu un centimetru de la axa sa firească.

Acesta a fost însă doar începutul. Valurile tsunami provocate de cutremurau fost cele mai distructive înregistrate vreodată. S-au răspândit în 14 țări, au provocat cu certitudine moarte a 230.000 de oameni și au lăsat vreo patru milioane de sinistrați.

Dată fiind rata mare de natalitate din țările afectate, aproape o treime din victimele tsunamiului din 2004 au fost copii. Valurile de 30 de metri au distrus 1,7 milioane de locuințe.

Pe cât de mare e China, pe atât de mari au fost și dezastrele

Din cauza dimensiunilor sale și a populației numeroase, China ar trebui să ocupe tot acest top cu evenimentele tragice petrecute pe teritoriul său de-a lungul timpului. În afara evenimentelor surprinse de legende și povestiri, care s-au petrecut în perioade când interesul pentru înregistrarea unor evenimente de acest fel a fost mic, putem aminti cel puțin cinci evenimente petrecute în ultimii 150 de ani, cu victime semnificative.

Poate primul eveniment major petrecut în China care are detalii importante este cutremurul din Shaanxi din 23 ianuarie 1556. Pe o rază de 850 de kilometri totul a fost devastat și au murit 830.000 de oameni.

În ultimii 150 de ani, putem aminti revărsarea Râului Galben (Huang He) din septembrie – octombrie 1887, cutremurul din Haiyuan din 16 decembrie 1920, inundațiile din iulie – noiembrie 1931, inundația din Zhumadian, Henan, din 7 august 1975, cutremurul din Tangshan din 28 iulie 1976. Ce au în comun cele cinci evenimente? Pe scurt: numărul de victime. Aproape șase milioane de morți în mai puțin de două secole.

Prima inundație, cea de pe Râul Galben, a avut o cauză dublă – ploile masive și torențiale din acel an, câmpia netedă și digurile pe care țăranii le făceau de zeci de ani pe acest râu pentru irigații și nu numai. Aluviunile depuse de timp în aceste lacuri de acumulare artificiale au dus la unele dintre cele mai dezastruoase inundații din istorie

Cutremurul din Haiyuan din 16 decembrie 1920 a avut o magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter, fiind urmat timp de trei ani de replici seismice. Acesta a ucis 240.000 de persoane, multe murind în alunecarea de teren un sat întreg și în clădirile luate de valuri.

La nici 11 ani, au fost inundațiile din iulie – noiembrie 1931, cel mai devastator cataclism natural despre care au existat vreodată date și cu siguranță cel mai important dezastru al secolului XX. Pierderile umane din urma inundațiilor din 1931 au fost estimate între 3,7 și patru milioane de victime.

Între anii 1928 și 1930, o secetă teribilă a precedat potopul. Conform unor atestări, o vreme anormală a început în centrul Chinei în iarna lui 1930. Ninsorile masive au fost urmate de dezghețul primăverii, care a venit cu ploi abundente care au ridicat și mai mult nivelul râului Galben. Ploaia s-a întețit în iulie și august 1931. Numai în iulie au lovit șapte cicloane. Acest lucru a determinat inundații uriașe ca urmare a umflării râurilor Galben, Yangtze si Huai. Pagubele au fost imense și numărul morților extraordinar de mare.

Inundația din Zhumadian, provincia Henan, din 7 august 1975 este rodul muncii fără cap practicată de comuniști în perioada influenței sovietice.

Totul a pornit de la barajul Banqiao, ridicat pe râul „Ru”, un afluent al fluviului Galben. Scopul proiectului: reglarea inundațiilor din regiune. După terminarea construcției barajului, au apărut fisuri în dig și la ecluză. Au fost însă rapid remediate cu ajutorul inginerilor sovietici, dar siguranța acestui baraj a fost sub semnul întrebării. Criticile au fost ignorate.

Pe 7 august 1975, un taifun puternic a lovit Banqiao. Ecluzele au cedat și barajul s-a rupt, fapt care a atra, în cascadă, ruperea a altor 62 de baraje. Acest efect de domino a dus la formarea unui val care se deplasa cu o viteză de 50 km/h. Sute de localități au fost inundate și nimeni nu a putut ajunge la sinistrați chiar și după 10 zile. Mulți au murit ulterior de foamete sau de epidemiile declanșate de infestarea apei potabile.

Ultimul eveniment de amploare din această țară a fost cutremurul din Tangshan, 28 iulie 1976, când un seism cu magnitudinea de opt grade pe scara Richter a lovit în plină noapte. Au murit peste 242.000 de locuitori. Totul a durat între 14 și 16 secunde, insuficient timp pentru cei mai mulți să se adăpostească.

Ciclonul Bhola și uraganele americane

Dacă lăsăm în urmă evenimentele din China, vedem că mai sunt și alte locuri lovite de calamități. Una dintre cele mai puternice din secolul trecut a fost ciclonul din Bhola, Bangladesh, din 13 noiembrie 1970.

Acesta a lovit Pakistanul de Est (azi Bangladesh) și Bengalul de Vest din India. A fost cel mai distrugător ciclon tropical înregistrat vreodată și unul dintre cele mai mortale dezastre naturale ale timpurilor moderne. Aproape jumătate de million de oameni și-au pierdut viețile în timpul furtunii, în principal din cauza valurilor care au inundat insulele din delta râului Gange.

Ciclonul Bhola a fost cel de-al șaselea și cel mai puternic din sezonul ciclonic al anului 1970, în oceanul Indian de Nord. Vânturile sale au ajuns și la 185 km/h.

Dacă discutăm de astfel de evenimente putem trece aici și Uraganul Katrina, din 2005, care a ucis 1.800 de oameni și a inundat peste 80% din suprafața News Orleans. Asta în condițiile în care americanii au anual uragane și populația este destul de bine informată.

Tot ca o demonstrație de forță naturală, între 3 și 4 aprilie 1974 nu mai puțin de 148 de tornade au străbătut 13 state americane în doar 24 de ore. Peste 5.400 de oameni au fost răniți, iar alte 320 de persoane și-au pierdut viața. Fenomentul meteorologic rămâne și la aceasta dată cel mai puternic din istoria SUA, țară care ocupă primul loc în lume în ceea ce privește numărul tornadelor.

Câțiva ani mai târziu, alte 11 tornade au format „furtuna secolului” între 12 și 15 martie 1993. Atunci un vânt extrem de puternic, zăpada, dar și ploile torențiale au cuprins o mare suprafață a continentului american, din Cuba până în Canada. Pagubele provocate de furtună s-au ridicat la șase miliarde de dolari. De asemenea, milioane de oameni au rămas fără curent electric, iar 300 de persoane și-au pierdut viata.

Aproape de finalul acestei liste sumbre, nu pot să nu amintesc cutremurul din America de Sud. În 1960, a avut loc cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată. Acesta a fost în Chile pe 22 mai 1960. Nu a fost cel mai distructiv sau mai letal cutremur, dar a înregistrat 9,5 grade. Epicentrul a fost Valdivia. Două milioane de oameni au rămas fără locuințe, iar 1.600 de persoane au murit (deși unele surse estimează 5.700 de decese).

Sate întregi au fost acoperite de ape după ce cutremurul a provocat valuri tsunami în zonă. Valurile uriașe au afectat și Hawaii, unde au provocat 61 de decese, dar și Japonia, cu 138 de decese înregistrate.

La scara istoriei putem aminti și alte evenimente naturale cu un impact atât de mare. Poate unul dintre cele mai cunoscute este erupția vulcanului Vezuviu în anul 79 î.Hr. care a acoperit orașul antic Pompei și Herculaneum cu lavă și cenușă. Cert este că natura, din când în când, își arată și fața monstruoasă, uneori neprovocată, alteori influențată de modificările climatice pe care noi, oamenii, le generăm.

Conținutul articolelor din secțiunea Opinii reprezintă strict opiniile autorilor textelor și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PLAYTECH.ro.