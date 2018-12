Bill Gates vrea să citești aceste cărți din 2018 ca să fii mai înțelept

Bill Gates și-a dezvoltat un obicei de a citi și de a recomanda în fiecare an cărțile care i-au plăcut cel mai mult. Mai jos ai cele cinci cărți din 2018 pe care ți le recomandă să le citești.

Educated de Tara Westover

„Nu am crezut că o să epatez cu acestă poveste despre copilăria într-o familie mormonă, dar este o scriitoare așa de bună încât m-a făcut și me bine să mă gândesc la viața mea în timp ce citeam despre copilăria ei extremă”, a scris Gates. El a fost atât de impresionat de autobiografie, încât a invitat-o pe autoare la un interviu.

Army of None de Paul Scharre

În acestă carte sunt explorate avantajele și dezavantajele utilizării unor arme de război autonome și „poate explica un subiect complicat”.

Bad Blood de John Carreyou

Startup-ul Theranos a făcut vâlvă datorită tehnologiei de a analiza sângele fără a extrage mult sânge, cum se face în prezent, însă totul s-a dovedit a fi fals. Theranos ar fi avut abilitatea de a face analize de sânge fără seringi și ace și fără durere. O achetă a dovedit că Theranos ar fi furat tehnologii de la alte companii și că nu era capabilă să facă întregul set de analize promis. Cum a ajuns startup-ul să valoreze 9 miliarde de dolari și întreaga poveste a Theranos o puteți citi aici.„Cred că este o carte perfectă pentru a fi citită iarna acesta”, este de părere Bill Gates.

21 Lessons for the 21st Century de Yuval Noah Harari

Bill Gates vede acestă carte ca fiind necesară pentru a stârni discuții despre cele mai mari probleme ale secolului XXI, precum schimbările climatice și terorismul. Nu este de acord cu tot ceea ce scrie Harari, dar este un fan al acestei opere. Cartea o poți găsi și tradusă în limba română dacă nu vrei să o citești în engleză.

The Headspace Guide to Medidation and Mindfulness de Andy Puddicombe

Bill Gates nu era convins de puterea meditație, însă asta până când avea să-l întâlnească pe Andy Puddicombe, fondatorul aplicației Headspace. Se pare că Bill Gates a fost atât de impresionat de carte, încât l-a invitat pe Andy Puddicombe să vină la el acasă pentru a-i învăța pe membrii familiei Gates despre meditație. El mărturisește că acestă carte probabil nu l-ar fi ajutat atunci când dezvolta Microsoft, dar „acum că am trei copii și un set de interese mult mai larg, cartea este o unealtă pentru a mă ajuta să mă concentrez”.