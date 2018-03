Poți să faci din iPhone un Game Boy cu această carcasă specială

Piața accesoriilor de iPhone este mai bogată ca niciodată, iar numeroaselor dispozitive li s-a adăugat și o carcasă care îți transformă telefonul în Game Boy.

Dacă ți-ai dorit din totdeauna o carcasă pentru iPhone care să-ți transforme telefonul celor de la Apple într-un instrument tradițional de gaming, acum ai această opțiune. Au existat din totdeauna jocuri de o calitate foarte bună pentru iDevice-uri, dar un nou gadget te ajută să retrăiești jocurile copilăriei în același format ca în urmă cu două decenii.

Această carcasă de la Wanlecases este disponibilă pentru achiziție acum și poate fi folosită în tandem cu iPhone 6, 6S, 7, 8, 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus și iPhone X. Surprinzător de subțire, se montează pe telefon și îți oferă un ecran monocrom de dimensiuni generoase și aceleași controale pe care le-ai avut la un moment dat pe un Game Boy Classic.

Din start, ai acces la 10 jocuri și nu este foarte clar dacă există posibilitatea să extinzi respectiva colecție, deși valoarea inițială este mai mult decât decentă.

Dacă suferi de nostalgie sau ai un prieten utilizator de iPhone cu o afinitate pentru jocuri retro, gadgetul este perfect. Din prima zi, vei avea bucuria să experimentezi titluri precum Tetris, Tank, Formula One Racing, Snake sau Block.

Marele avantaj al creației realizate de Wanle constă în media calculată foarte bine între un Game Boy Classic și o carcasă care îți protejează telefonul fără a afecta în vreun fel accesul la porturile și butoanele telefonului tău. Practic, îți poți folosi telefonul în condiții absolut normale, iar dacă vrei să te joci, este suficient să-l întorci pe spate.

Din review-urile publicate pe site-ul producătorului, utilizatorii par să fie destul de încântați de acest aparat, deși există câteva voci care au criticat calitatea materialelor folosite. În altă ordine de idei însă, funcționează pentru ce este promovat, iar asta este cel mai important. Nici tradiționalul Game Boy nu părea cea mai andurantă consolă la momentul lansării.

Momentan, carcasa este disponibilă pentru doar 25 de dolari, urmând ca prețul să crească în scurt timp la 80 de dolari.